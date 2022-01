Tendenze moda uomo: dal doppiopetto al pantalone extralarge, i trend per l’Autunno/Inverno 22-23 Cosa indosseremo il prossimo inverno? Quali sono le tendenze moda uomo per l’Autunno/Inverno 2022-2023? Dai pantaloni extra large ai maglioni a collo alto, fino ai cappotti e alle giacche doppiopetto, tutti i trend dalle passerelle maschili della Milano Fashion Week.

A cura di Marco Casola

Etro

Le sfilate della Fashion Week di Milano sono il luogo in cui vengono svelate le tendenze e i pezzi must di stagione. Durante Milano Moda Uomo in passerella hanno sfilato le collezioni uomo per l'Autunno/Inverno 2022-2023 dei grandi stilisti del fashion system italiano, da Prada a Fendi, passando per Etro, Brunello Cucinelli e Tod's. L'ultima edizione della kermesse modaiola ha visto anche il debutto del marchio 1017 ALYX 9SM di Matthew Williams, designer di Givenchy, o l'esordio in passerella del talentuoso stilista italiano Federico Cina, oltre al tanto atteso ritorno sulle scene di Andrea Incontri.

Cosa indosseremo il prossimo inverno: le tendenze di stagione

Solitamente quando si chiude la fashion week o poco prima che inizi la stagione di riferimento, in questo caso parliamo di Autunno/Inverno 22-23, ci si chiede: quali sono le tendenze da seguire? Quali sono i colori must e i capi d'abbigliamento su cui puntare per essere alla moda? Quali pezzi saranno protagonisti del guardaroba maschile? Nelle collezioni maschili per il prossimo inverno dominano le linee oversize ed extra large, via dunque con cappotti dalle spalle imponenti e dalle maniche lunghissime, con pantaloni oversize che ricordano i pants hip hop tanto di moda negli anni '90 e con piumini extra large. La palette colori vede protagoniste nuance neutre e tenui, come il beige e il grigio, e tonalità più decise, come il viola e il borgogna. I capi must sono morbidi e "comfy", come i maxi pullover a collo alto, le camicie in flanella dalla stampa check e i montoni imbottiti. Tra gli evergreen che non passano di moda, e che tornano ad essere protagonisti in passerella, c'è il camel coat, rivisto nelle forme e nei tagli, e il completo classico con giacca doppiopetto.

Il cappotto si indossa con la cintura

Hanno spalle imponenti, bottoni doppiopetto, baveri grossi e linee over i cappotti più trendy per l'Autunno/Inverno 2022-2023. Tutti sono legati in vita con corde, cinture in pelle o nylon, proprio come i cappotti visti nelle sfilate di Prada e Zegna o come i modelli grigio ghiaccio della collezione disegnata da Andre Pompilio per Harmont&Blaine.

da sinistra Andrea Pompilio x Harmont&Blaine, Zegna, Prada

Il maglione è a collo alto

I maglioni must sono comodi, extra large e con collo alto. I modelli più trendy che hanno sfilato alla Milano Fashion Week sono impreziositi con intrecci tridimensionali, come quelli da indossare nei pantaloni di Fendi, con disegni jaquard cuciti nella lana, come i pull in grigio di Etro, o con fantasie geometriche e inserti melange, come i maglioni a collo alti disegnati da Alessandro Sartori per Zegna.

da sinistra Etro, Zegna, Fendi

I pantaloni sono extra large

Ricordate i pantaloni oversize che indossavano rapper e cantanti Hip Hop degli anni '90? Quei maxi pants tornano di gran moda e sfilano sulle passerelle maschili anche in look più classici ed eleganti, come quelli in black and white di Zegna. Sono felpati e maxi i pantaloni per l'inverno di Etro, total black, da indossare con boxer in bella mostra shirt smanicate, quelli di Federico Cina, designer rivelazione dell'ultima fashion week milanese

da sinistra Zegna, Etro, Federico Cina

Il completo è doppiopetto

Tra i grandi classici del guardaroba maschile spunta il completo con giacca doppiopetto. Il modello maschile più elegante e chic è rivisto e corretto con colori sgargianti. Etro, ad esempio, lo propone in un lucente color ruggine, Fendi con linee iper moderne, oversize e squadrate, mentre un grigio melange caratterizza il completo doppiopetto, da indossare in coordinato con il cappotto, dello stilista Miguel Vieira.

da sinistra Miguel Vieira, Fendi, Etro

Il piumino è oversize

Il piumino è sempre un must per l'inverno e durante la prossima stagione fredda sarà oversize. La vera novità è la linea a campana, con la parte inferiore che risulta più larga. I piumini visti in passerella sono lunghi e dipinti con colori fluo, come i modelli di Dsquared2, o bicolor, in tenui nuance calde di marrone e beige, come quelli firmati Tod's. Per il debutto sulle passerelle milanesi del suo marchio 1017 ALYX 9SM, Matthew Williams propone diversi look con lunghi cappotti e maxi piumini in total black.

da sinistra Dsquared2, 1017 ALYX 9SM, Tod’s

Il maglione si indossa nei pantaloni

Ormai da diverse stagioni il modo più trendy per indossare il maglione e portandolo infilato nei pantaloni o sblusato, in modo da mostrare la vita e la cintura. Seguono il trend in passerella brand come Etro, che fa sfilare maglioni jacquard dentro pantaloni in vernice blu elettrico con lacci in vita, Fendi, che propone look dalla silhouette più asciutta in cui sono protagonisti originali maglioni dalle linee minimal con cut all'altezza del collo, e Zegna, sulla cui passerella appaiono look total color con maglioni in coordinato con i pantaloni.

da sinistra Etro, Fendi, Zegna

Il completo coordinato è borgogna

Come nei look femminili, anche per l'uomo sono trendy i look full color con completi, cappotti, maglioni e pantaloni tutti dello stesso colore. A spiccare nelle sfilate Autunno/Inverno 22-23 sono gli outfit monocromatici composti con capi sui toni del bordeaux e del borgogna che hanno sfilato da Zegna, Fendi e 1017 ALYX 9SM.

da sinistra Zegna, Fendi, 1017 ALYX 9SM

Il cappotto è color cammello

Il camel coat è un capospalla intramontabile, sempre elegante e sempre alla moda. Nelle nuove collezioni uomo questo capo viene rivisto nelle linee e nei tagli. Nella collezione A/I 22-23 di 1017 ALYX 9SM Matthew Williams propone questo tipo di cappotto rendendolo più moderno con spalle maxi e cadenti, mentre JW Anderson crea camel coat dall'orlo asimmetrico e con rever a punta. Più classico il modello color cammello proposto, invece, nei look della collezione invernale di Tod's.

da sinistra 1017 ALYX 9SM, Tod’s, JW Anderson

Giacche e pantaloni in pelle sono un must

La pelle in nero resterà un must anche il prossimo inverno, sia con total look sia con singoli capi da abbinare a jeans o pantaloni scuri. Federico Cina accosta giacche in pelle nera a pantaloni in jeans oversize, mentre Magliano propone il classico chiodo ma in versione crop. Justin Gall fa sfilare outfit in total leather con giacche accollate e pantaloni over.

da sinistra Magliano, Justin Gall, Federico Cina

Il montone è il capospalla must

Elegante, trendy e caldissimo, il montone continua a essere uno dei caposapalla più cool di stagione. Da Tod's il cappotto in montone riprende il mood dei look in stile anni '70. E' corto e con tasche in vista il modello color crema, con cuciture in pelle a vista, di Fendi. Ha elastici in vita e sui polsini, invece, il montone dall'imbottitura bianca di Brunello Cucinelli.

da sinistra Tod’s, Fendi, Brunello Cucinelli

La camicia è a stampa check

Si indossa quasi come fosse un maglione o al posto della giacca la camicia in cotone pesante o flanella dalla stampa check. Il marchio Slowear propone camicie a quadri sui toni del beige e del nero, da indossare sopra maglioni arancio. Missoni gioca con volumi over, abbinando la camicia pesante a una camicia in cotone chiaro e sottile, infine Dsquared2 propone lunghissime camicie check da accostare a maxi felpe dalle nuance fluo.

da sinistra Slowear, Missoni, Dsquared2

Il cappello è il bucket hat da pescatore

Ormai il bucket hat, ovvero il cappello in stile pescatore, è entrato da diverse stagioni nel guardaroba maschile, diventando uno degli accessori più cool da avere sia in estate che in inverno. Nelle nuove collezioni invernali uomo abbiamo visto questo cappello completare i look di Fendi, sulla cui passerella hanno sfilato modelli total logo, o abbinato a camicie iper colorate con stampe pop begli outfit griffati Philipp Plein.