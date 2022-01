Mahmood alle sfilate milanesi: prima di Sanremo indossa zeppe e ciabatte con i calzini Mahmood ha partecipato ad alcune sfilate della Milano Fashion Week, da Fendi a Prada, apparendo più glamour che mai in zeppe, cravatta e marsupio. Avrà voluto dare un “indizio” sulle Maison che firmeranno i suoi look al prossimo Festival di Sanremo?

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è tra i Big del Festival di Sanremo 2022, al quale parteciperà in coppia con Blanco con il brano intitolato Brividi. Sebbene manchino meno di 15 giorni al suo ritorno al teatro Ariston, il cantante sembra non sentire affatto l'ansia e si sta godendo la vita mondana milanese. Nelle ultime ore ha preso parte a diverse sfilate che si sono tenute in occasione della Fashion Week, da Fendi a Prada. Tra cravatta, marsupio, zeppe e ciabatte con i calzini, è apparso sofisticato e glamour. Avrà così voluto dare un piccolo indizio sulle Maison che lo vestiranno durante la sua prossima esperienza sanremese?

I look di Mahmood alle sfilate di Milano

Mahmood ha fatto il suo debutto all sfilate della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni uomo A/I 2022-23 durante lo show di Fendi, che ha seguito direttamente dalle prime file. Per l'occasione ha dato il meglio di lui in fatto di stile sfoggiando un montone black&white imbottito di pelliccia teddy in bianco, lo ha abbinato a un maglione in tinta e a un paio di pantaloni classici bordeaux. La vera chicca dell'outfit? Le tanto discusse ciabatte di gomma indossate con i calzini. Alla sfilata di Prada, invece, ha puntato sull'eleganza senza tempo, anche se non sono mancati i dettagli iper moderni. Il cantante è apparso super glamour con un completo caratterizzato da gilet di lana nero, camicia bianca, cravatta, pantaloni over grigio topo e maxi cappotto. Ha poi completato il tutto con un marsupio griffato e con un paio di anfibi con la zeppa a carrarmato.

Mahmood alla sfilata Fendi

Mahmood: cosa indosserà a Sanremo 2022?

Mahmood ha più volte dimostrato di essere un'icona di stile glamour, moderna e genderless e non sorprende che abbia preso parte alle recenti sfilate milanesi. Il motivo per cui ha scelto proprio gli show di Fendi e Prada potrebbe essere legato alla sua prossima partecipazione a Sanremo. All'Ariston punterà tutto sull'eleganza di Prada e sugli accessori fashion di Fendi? Al momento il cantante ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, anche se, a giudicare dalla foto realizzata con Blanco per l'annuncio della partecipazione a Sanremo, non si esclude che i due possano vestirsi in coordinato, fondendo capi chic, dettagli genderless e accessori sopra le righe. L'unica cosa certa al momento è che a curare l'armadio di Mahmood per il Festival sarà Susanna Ausoni, stylist che ormai lo segue da anni e che riesce a mettere in risalto al massimo il suo animo cool.