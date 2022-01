Sfilano a Milano le collezioni uomo per l’Autunno/Inverno 22-23: i best look della fashion week A Milano sono iniziate le sfilate dedicate alle collezioni maschili Autunno/Inverno 2022-23: i look più belli delle prime giornate di sfilate.

Zegna

La Milano Fashion Week Men's dedicata alle collezioni maschili è entrata dal vivo: la kermesse si è aperta con la sfilata di Zegna e proseguirà fino al 18 gennaio con sfilate, eventi e appuntamenti. Nonostante i timori per la nuova ondata di contagi legata alla variante omicron, la maggior parte delle sfilate si sono tenute in presenza grazie a più controlli e misure di sicurezza rafforzate. Tra debutti eccellenti e marchi storici, le prime sfilate testimoniano una voglia di ripartire, di viaggiare e di esplorare. Ecco i look iconici della prima giornata, dai viaggiatori eleganti di Zegna allo stile Seventies di Federico, passando per il nuovo sartoriale di Brunello Cucinelli e le giacche imbottite di 1017 ALYX 9SM.

I piumini di 1017 ALYX 9SM

Linee oversize, sovrapposizioni, piume e passamontagna: 1017 Alyx 9SM chiude la prima giornata di sfilate maschile con outfit caratterizzati da linee oversize e piumini imbottiti. 1017 ALYX 9SM è il brand fondato nel 2015 da Matthew Williams, già direttore creativo di Givenchy. La sede è attualmente in Italia e la collezione Fade, ispirata a Matrix e alle atmosfere anni Novanta, segna il debutto ufficiale alla Milano Fashion Week.

1017 ALYX 9SM

Il look monocromatico di Zegna

La Settimana della moda maschile parte con la sfilata di Zegna, ispirata alla strada e all'idea di cammino: nella collezione Autunno/Inverno 22-23 si sfumano i confini tra casual e formale, tra capi pensati per la città o per la vita all'aria aperta. Parola d'ordine: versatilità. I capi sono funzionali, eleganti, fluidi. L'outfit simbolo della collezione è il look monocromatico nei toni dell'arancio mattone, costruito per sovrapposizioni successive di cappotti sartoriali e giacche sportive.

Zegna

Il montone di Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli rilancia la giacca in montone, un cult degli anni Settanta e Ottanta tornato protagonista delle ultime collezioni, nella versione "aviator". La collezione presentata a Milano si ispira al viaggio e alla voglia di esplorare e unisce influenze e stili diversi: la felpa college si porta con i pantaloni a costine, la giacca doppiopetto con gli scarponcini e il dolcevita. Una nuova idea di eleganza contemporanea e dinamica.

Brunello Cucinelli

L'oversize di Federico Cina

Pantaloni a zampa viola acceso, camicia oversize e giacca in denim: Federico Cina rielabora i classici degli anni Settanta riletti dagli occhi di chi è cresciuto nella provincia romagnola, tra balere e muretti. Dopo le esperienze da Brooks Brothers e da Emilio Pucci, Federico Cina fa ora il suo debutto eccellente alla Milano Fashion Week Men's Collection con una collezione d'ispirazione vintage, ma assolutamente fresca e contemporanea.

Federico Cina

Il look "escursionista" di Dsquared2

Lo stile casual e rilassato di Dsquared2 incontra il fascino dell'escursionismo: imbracature, moschettoni, cinghie, camicie di flanella a quadri e calzettoni sopra ai pantaloni. La collezione Autunno/Inverno 22-23 di Dsquared2 è un inno al mix'n'match: mescola colori accesi, fantasie bold, outerwear e capi sportivi.