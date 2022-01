Prada porta Hollywood a Milano: attori in passerella per celebrare il lavoro e l’eleganza Sfilano alla Fondazione Prada le giovani star delle serie Netflix e le leggende del cinema: da Kyle McLachlan a Jeff Goldblum, da Asa Butterfield a Filippo Scotti.

A cura di Beatrice Manca

Prada sceglie dieci star di Hollywood come modelli della collezione Autunno/Inverno 2022-23. Durante il terzo giorno di Milano Fashion Week è stata presentata la nuova linea maschile disegnata da Raf Simons e Miuccia Prada, intitolata "Body of Work": un omaggio all'importanza del lavoro nella nostra vita quotidiana, ma anche una celebrazione della vita che riprende fuori dalle mura di casa. La collezione nobilita i capi dell'abbigliamento "pratico": le tute, i bomber, i guanti da lavoro diventano parte di un "nuovo sartoriale" che scolpisce il corpo. Tripudio di applausi per il cast hollywoodiano: dalle giovani star delle serie Netflix fino a leggende come Kyle McLachlan e Jeff Goldblum, passando per l'attore italiano Filippo Scotti.

Body of work, Prada celebra il lavoro

La collezione Autunno/Inverno 2022-23 si intitola "Body of work" e parte proprio dall'idea del lavoro: le tute da operaio vengono rilette in chiave glamour e in colori accesi, dal rosa al carta da zucchero fino al verde lime. I completi sartoriali puntano tutto sui volumi enfatizzati anni Ottanta e accessori colorati a contrasto, dai guanti in pelle al foulard.

Jeff Goldblum

Lo scopo di Miuccia Prada e Raf Simons era dare nuovo significato al termine "classico": capi che hanno un valore, fatti per durare, per esaltare il corpo. L'eleganza incontra la praticità: tra i pezzi cult della collezione ci sono tute satinate, bomber, parka, maglioni oversize e borsoni da viaggio.

Prada

Ma il vero protagonista è il capospalla, dal cappotto classico al trench in pelle: Prada gioca con i volumi enfatizzando le spalle e segnando il punto vita, movimentando il suo celebre rigore con inserti in pelliccia o colori accesi. L'accessorio che non può mancare nel mondo post pandemia? Decisamente i guanti, meglio se colorati.

Asa Butterfield sfila per Prada

Prada porta le star di Hollywood in passerella

Sulla passerella di Prada sono comparse le superstar di Hollywood: ad aprire la sfilata è Kyle McLachlan, attore feticcio di David Lynch, seguito da Jeff Goldblumn (Jurassic Park) e la giovane promessa Asa Butterfield (Sex Education). Nella passerella hollywoodiana ci sono anche Thomas Brodie-Sangster (La Regina degli Scacchi) Jaden Michael, Louis Partridge (Enola Holmes) e Ashton Sanders.

Filippo Scotti sfila per Prada

Non poteva mancare una star italiana, l'attore Filippo Scotti, protagonista del film È stata la mano di Dio. Un omaggio a un'altra celebre sfilata di dieci anni fa: nel 2012 sfilarono per Prada Willem Dafoe, Gary Oldman, Adrien Brody e Tim Roth.

Prada

Un influencer NTF ospite della sfilata Prada

Star in passerella e in prima fila: tra gli ospiti dello show alla Fondazione Prada c'era anche Mamhood, che si prepara alla kermesse di Sanremo con una full immersion nelle sfilate milanesi. Anche gli NFT arrivano alle sfilate: ad assistere alle sfilate c'era anche Gmoney, influencer NFT: è stato tra i primi a investire nel Web3 e ha "sfoggiato" il suo Crypto Punk a forma di scimmia. La moda guarda al futuro e punta già a vestire il metaverso.