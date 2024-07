Perché David e Victoria Beckham sono tornati a indossare gli iconici abiti viola del matrimonio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Era il 1997 quando David e Victoria Beckham si incontrarono per la prima volta a una partita di beneficenza: lei spopolava con le Spice Girls, lui era uno dei calciatori più in vista del Manchester United e tra loro fu amore a prima vista. Inizialmente preferirono tenere la relazione nascosta, poi uscirono allo scoperto, facendo letteralmente impazzire i fan. Il resto è storia: si sono sposati il 4 luglio 1999 nel castello di Luttrellstown, in Irlanda, hanno avuto 4 meravigliosi figli e non hanno mai mostrato alcun segno di crisi. Oggi festeggiano il loro 25esimo anniversario di nozze e hanno pensato bene di rispolverare gli iconici abiti da sposa viola per un divertente scatto social.

Il 25esimo anniversario di nozze di David e Victoria Beckham

Al motto di "Guardate cosa abbiamo trovato", David e Victoria Beckham sono tornati a indossare uno dei loro iconici completi del matrimonio, perché lo hanno fatto? Hanno voluto festeggiare con stile il 25esimo anniversario di nozze. Hanno però lasciato nell'armadio i vestiti total white scelti per il fatidico sì (il maxi dress di lei era un custom made leggendario di Vera Wang da 100mila sterline), hanno preferito rispolverare gli originali abiti viola coordinati. Il vestito della stilista è una lunga sirena firmata Antonio Berardi con monospalla floreale a balze, maxi spacco laterale e fodera interna total red, mentre il completo di David è contraddistinto da giacca "incrociata" con fiore coordinato all'occhiello, pantaloni leggermente a zampa e stringate di velluto in tinta. La cosa particolare è che sono anche tornati a sedersi sui troni dorati che avevano usato durante il sontuoso ricevimento di nozze.

Il sontuoso matrimonio dei Beckham

Nonostante siano passati 25 anni, il matrimonio di David e Victoria Beckham continua a essere uno dei più sontuosi ed esuberanti della storia delle nozze Vip. All'epoca i due non badarono a spese (si dice infatti che arrivarono a spendere quasi 1 milione di sterline) ed, essendo considerati fin da allora delle indiscusse icone fashion, riuscirono a dettare legge in fatto di stile con le loro scelte bridal (anche con i completi total violet). Ad oggi ricordano con dolcezza quei momenti e, facendo riferimento agli abiti viola, spiegano che si stavano solo divertendo con ingenuità. Il dettaglio che non è cambiato col passare del tempo? Non hanno perso la bellezza che da sempre li contraddistingue, tanto da aver ricevuto innumerevoli complimenti per questo "revival" da amici e fan.

