La festa per i 50 anni di Victoria Beckham: le Spice Girls si riuniscono tra trasparenze e cut-out

A cura di Valeria Paglionico

Il 17 aprile Victoria Beckham ha compiuto 50 anni ma ha aspettato qualche giorno per dare il via ai festeggiamenti in gran stile. Certo, continua a essere costretta a usare le stampelle a causa dell'infortunio al piede, ma questo non le ha impedito di organizzare diversi party spettacolari e scatenati. Poco prima del weekend il marito David le aveva regalato una romantica cena in famiglia in Costa Azzurra (in occasione della quale i due erano partiti a sorpresa a bordo di un jet privato), mentre ieri in un sofisticato locale di Londra si è tenuta la maxi festa con tutti gli amici più cari della stilista. Quale migliore occasione di questa per organizzare una reunion delle Spice Girls?

La reunion improvvisata delle Spice Girls

Alla festa per i 50 anni di Victoria Beckham non poteva mancare un tocco di "Girl Power" che ha fatto sognare tutti i fan nostalgici. Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B e Mel C si sono riunite a decenni di distanza solo per celebrare l'iconica Posh Spice e naturalmente ne hanno approfittato per improvvisare una mini performance sulle note di Stop, la hit che ha letteralmente spopolato alla fine degli anni '90. A immortalarle alle prese con il leggendario balletto è stato David Beckham, apparso mentre le ammirava divertito e soddisfatto in un video selfie. Insomma, le Spice Girls potranno anche aver raggiunto i 50 anni ma continuano a mantenere viva la verve che da sempre le contraddistingue: in quanti sognano una vera e propria reunion?

Mel C ed Emma Bunton alla festa di Victoria

I look per il party di Victoria Beckham

Per la reunion improvvisata le Spice Girls non hanno rinunciato allo stile glamour. La festeggiata Victoria Beckham è apparsa eterea in un lungo abito di tulle trasparente in verde menta, un modello del suo brand con gonna a sirena e un drappeggio all'altezza della vita. Emma ha optato per un tubino nero a effetto chemisier con maxi spacco, scollatura vertiginosa e polsini a contrasto, mentre Geri ha preferito il total white con un vestito contraddistinto da gonna a ruota e bustier strapless con fiocchi "tagliati" sul davanti. Mel B e Mel C hanno osato con i cut-out: la prima ha scelto un maxi dress rosso fuoco aperto sul décolleté, la seconda ha sfoggiato un modello nero aderentissimo con dei "graffi" sui fianchi. Chi si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?