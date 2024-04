Reunion delle Spice Girls, cantano Stop al 50esimo compleanno di Victoria: il video girato da David Beckham Reunion delle Spice Girls al cinquantesimo compleanno di Victoria Beckham. Il video, girato da David Beckham, di Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell e la festeggiata che cantano Stop replicando l’inconfondibile coreografia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Reunion delle Spice Girls in occasione del compleanno di Victoria Beckham. L'amatissima posh spice ha compiuto 50 anni e ha festeggiato in grande stile, in compagnia degli amici e degli affetti più cari. Presenti al party anche Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell. Quando si sono scatenate nella canzone "Stop", uno dei loro più grandi successi, David Beckham ha pensato bene di immortalare la scena.

Reunion delle Spice Girls al 50esimo compleanno di Victoria Beckham

Victoria Beckham ha compiuto cinquant'anni mercoledì 17 aprile. Per l'occasione ha organizzato un party esclusivo e sui social si è detta impaziente di godersi la festa insieme agli amici e alla sua famiglia. L'artista, imprenditrice e stilista ha pensato anche ai tantissimi fan delle Spice Girls sparsi per il mondo. Alla festa, infatti, erano invitate anche Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell, ribattezzate Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice e Ginger Spice. Insomma a dispetto delle indiscrezioni che ciclicamente le vorrebbero ai ferri corti, le reginette del pop sembrano essere ancora legate da una bella amicizia.

David Beckham e il video delle Spice Girls che cantano Stop

Nel corso della festa, le Spice Girls si sono scatenate al ritmo dei loro più grandi successi. Così, David Beckham ha afferrato il telefono e ha immortalato il momento in cui le cantanti hanno intonato Stop. Ovviamente non si sono limitate a cantare, ma hanno anche impreziosito la performance con la coreografia originale del brano. Il video, pubblicato dall'ex calciatore su Instagram, è stato accolto da una valanga di like e di commenti carichi di entusiasmo: "David, sei il miglior social media manager del mondo, grazie per darci questi contenuti". E ancora, in un tripudio di cuoricini: "Grazie David per darci quello che vogliamo". Il video, poi, è stato pubblicato anche da Victoria Beckham, che ha commentato: "La serata più bella di sempre! Buon compleanno a me. Vi voglio bene". E ha concluso con uno degli slogan delle Spice Girls, che dava anche il titolo a una loro canzone: "Spice up your life".