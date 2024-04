Mel B e Geri delle Spice Girls non si parlerebbero: “Si sono evitate alla festa di Victoria Beckam”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nonostante la reunion per il compleanno di Victoria Beckam, non sembra scorrere buon sangue tra tutti i membri delle Spice Girls. Stando a quanto racconta il The Mirror, Geri Halliwell e Mel B si sarebbero evitate durante la festa per via di alcuni trascorsi. Le due non avrebbero addirittura mai parlato.

Cosa è successo tra Geri Halliwell e Mel B alla festa di Victoria Beckam

Stando a quanto racconta il tabloid, alla festa per i 50 anni di Victoria Beckam, Geri si sarebbe tenuta "il più lontano possibile" da Mel B, nonostante sui social circolino diversi video che le ritraggono insieme, mentre si scatenano sulle note del loro successo ‘Stop'. Pare anche che Mel, durante il party, abbia provato a risolvere le loro questioni passate, ma Geri "non sembrava interessata ad ascoltare quello che aveva da dire", preferendo andare via.

Il momento più imbarazzante sarebbe stato proprio quello della foto di gruppo, pubblicata poi su Instagram dalla festeggiata. È in quell'occasione che Geri avrebbe provato a stare il più lontano possibile da Mel. La prima non voleva parlare con la seconda delle cose imbarazzanti che ha detto sul suo conto proprio qualche mese fa.

Il precedenti tra Geri e Mel B

Mel B e Geri avrebbero interrotto i rapporti per via di una battuta sull'età della prima nei confronti della seconda. Parlando con Olivia Attwood lo scorso gennaio, Mel aveva raccontato di non essere totalmente sicura del fatto che la collega abbia effettivamente 51 anni. "Nessuno sa quanti anni ha Geri. Nessuno ha visto il suo passaporto. Voglio dire, so che abbiamo viaggiato per il mondo, ma ancora non so quanti anni abbia", sarebbero state le parole di Mel. Ma l'amica (forse meglio ex amica) non le avrebbe per niente gradite.