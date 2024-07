video suggerito

Daniela Martani su Fedez: "Non ha ancora pagato le spese legali", la precisazione del rapper A più di un mese dalla sentenza che dà ragione alla soubrette, Fedez non ha ancora pagato: "La sentenza era immediatamente esecutiva, procederemo col prelievo forzoso". Ma poi arriva la precisazione del rapper: il pagamento è stato effettuato.

AGGIORNAMENTO 17 luglio, ore 16.20: in seguito alla pubblicazione di questo articolo, Fedez fa sapere a mezzo stampa di aver effettuato regolarmente il pagamento delle spese legali.

Fedez ha perso più di un mese fa la causa contro Daniela Martani, condannato a pagare le spese legali della ex gieffina che aveva commentato con "Due idioti palloni gonfiati" la famosa vicenda del compleanno al supermercato, risalente al 2018. Fedez aveva addirittura chiesto 100 mila euro di risarcimento, ma si è visto negare tutto dal giudice perché quello della Martani è rientrato nel "diritto di critica".

"Fedez non ha ancora pagato nulla"

Daniela Martani ruggisce in un video su Tiktok: "È passato quasi più di un mese e non ho ancora visto un euro. Nonostante il giudice abbia stabilito che Fedez deve pagare i miei avvocati, non posso dire la cifra per questione di privacy, lui non ha tirato fuori neppure un centesimo".

Fedez a distanza da più di un mese dalla sentenza immediatamente esecutiva che lo ha visto condannato alle spese legali dei miei avvocati nella causa intentata da lui nei miei confronti, non ha pagato ancora nulla. Sono scioccata, con tutti i soldi che ha, ha dovuto costringere i miei legali a mandargli un atto di precetto per il pagamento.

"Mi sembra che i soldi non manchino a Fedez"

Daniela Martani si dice sconvolta: "Mi sembra che i soldi non manchino a Fedez. Non fa altro che postare i suoi viaggi strabilianti, la sua villa meravigliosa, i suoi attici, le macchine supercostose. Fedez i soldi ce li ha e avrei capito se una persona non avesse avuto disponibilità economiche, ma non me lo sarei proprio aspettato da uno come Fedez che non fa altro che scialacquare soldi a destra e manca". Daniela Martani ha quindi richiesto un pagamento forzoso: "Non riesco a concepirla questa cosa, sono davvero sconvolta". È solo l'ultimo atto tra Daniela Martani e il rapper.