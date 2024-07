Fedez attacca gli haters per le critiche alla foto sul letto d’ospedale, poi una canzone: “Per te avrei ucciso”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Fedez ricoverato in ospedale nelle ultime ore si è lasciato andare a diversi sfoghi tra le stories di Instagram. Dopo aver annunciato di aver avuto un'emorragia interna, il rapper ha reso pubblici alcuni versi di una canzone scritti nella notte prima di essere colto dal malore. Poi l'attacco contro una persona a lui vicina che, mentre lui veniva ricoverato, "sentiva il bisogno di fare un bel Tik tok".

I versi di una canzone scritti prima di sentirsi male

"Pensare che l'ho scritta ieri notte": così Fedez, in una story su Instagram, ha mostrato alcuni versi scritti in sala registrazioni, nella notte, prima di essere colpito da un malore. Non fa nomi della persona alla quale si rivolge, ma i fan credono che le sue parole siano indirizzate a Chiara Ferragni. I versi recitano: "Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato".

"Certe persone meglio perderle che trovarle", lo sfogo in ospedale

Dopo l'annuncio e la pubblicazione dei versi della canzone, Fedez ha ringraziato i medici per aver trovato l'emorragia interna in tempo, "prima che fosse troppo tardi" ha scritto. Poi ha aggiunto: "È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle". Prima di pubblicare queste ultime parole, però, il rapper aveva argomentato il suo disappunto verso il comportamento di una persona a lui vicina. "Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall'affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel Tik Tok mentre sei su un letto d'ospedale" aveva scritto, ma la story in questione è stata poi rimossa.

Lo scontro con Amedeo Venza: "Sempre a giudicare la vita altrui"

Fedez, nelle ultime ore, ha anche risposto ad alcuni haters che gli hanno criticato la scelta di fotografarsi, come già capitato in passato, in un letto di ospedale. In particolare Amedeo Venza, tra le stories, ha scritto: "Tutte le volte a farsi le foto come se fossero in terapia intensiva. Gli farei vedere la gente in ospedale che lotta per davvero. Va bene farlo una volta, ma due, tre, quattro e cinque, poi diventate ridicoli più di quanto non lo siate già". A lui il rapper ha replicato: "E puntualmente arrivano i ratti come questo soggetto il cui lavoro credo sia quello di commentare e giudicare la vita altrui. Non mi stupisco più di nulla ormai". Fedez rivolgendosi ancora ad Amedeo Venza ha poi aggiunto: "Ti mando le foto dell'emorragia interna o vuoi anche le foto della mia me*da piena di sangue così magari riesci a dare un senso alla tua esistenza? Tanto oggi non ho molto da fare".