video suggerito

Il chirurgo di Fedez: “Basta attaccarlo, le sue emorragie non sono dovute all’abuso di alcol e droghe” Il chirurgo Marco Antonio Zappa è intervenuto per smentire le insinuazioni circa le cause dell’emorragia che ha costretto Fedez a un nuovo ricovero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questi giorni, Fedez si è visto costretto a tornare in ospedale dopo un'emorragia interna. L'artista, che è stato dimesso dal Policlinico di Milano venerdì 12 luglio, ha annullato alcune date che gli avrebbero permesso di incontrare i fan: "Ho bisogno di riposo e di recuperare un po' le forze". Dopo l'annuncio dei problemi di salute, c'è chi ha insinuato che fossero dovuti al presunto abuso di sostanze. Un'ipotesi infondata e smentita fermamente da Marco Antonio Zappa, il chirurgo che curò Fedez quando nel 2023 ebbe un'emorragia causata da due ulcere.

Il chirurgo di Fedez smentisce l'abuso di sostanze da parte del cantante

Il chirurgo Marco Antonio Zappa, ai microfoni di AdnKronos, ha dichiarato che il ricovero di Fedez non ha niente a che vedere con l'ipotesi infondata di un abuso di sostanze: "Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti non sono affatto dovuti all'abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo". Nel 2022, Fedez ha subito un intervento dopo che gli è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas. Le emorragie sono strettamente legate a quello, come spiega Marco Antonio Zappa:

Voglio dire chiaramente che il sanguinamento da anastomosi gastro-digiunale dopo intervento di duodeno-cefalo-pancreasectomia è un'evenienza che si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta.

Fedez interviene e commenta le insinuazioni sul suo conto

Anche Fedez, in queste ore, è intervenuto per smentire le insinuazioni sul suo conto. L'artista, in alcune storie pubblicate su Instagram ha spiegato:

Leggi anche Fedez dimesso dal Policlinico di Milano, rientra a casa dai figli Leone e Vittoria

Faccio il video per chiarire il mio stato di salute. Leggo articoli totalmente basati su niente, parlano di mio abuso di alcol o droghe e non è assolutamente cosi. Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie.