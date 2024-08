Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale, il suo staff: “Soccorso da un’ambulanza, siamo in attesa dei risultati”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Con un messaggio postato sul profilo Instagram di Fedez, lo staff del rapper comunica che Federico è stato ricoverato a causa di un malore. “Purtroppo, durante un volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene. È stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”, è quanto si legge nel messaggio postato su Instagram, “Per questo motivo, questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

Fedez in vacanza in Sardegna prima del malore

Prima di sentirsi male a bordo dell'aereo che lo stava trasportando in Puglia, Fedez si trovava in vacanza in Sardegna, località nella quale aveva trascorso qualche giorno in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Il nuovo ricovero arriva a meno di un mese dal momento in cui il rapper, l'11 luglio scorso, era finito in ospedale a causa di una emorragia interna. Dopo essere stato dimesso, aveva spiegato di essere maggiormente soggetto a ulcere ed emorragie a causa dell'intervento chirurgico subito al pancreas a marzo 2022.