Il primo messaggio di Fedez dopo il malore: “È stata una nottata intensa, ma sto meglio” Fedez ha scritto un messaggio dopo la notizia del suo malore, arrivata nelle scorse ore. Il rapper ha ringraziato lo staff medico che lo ha soccorso, poi si è scusato con chi era al Praja di Gallipoli per la sua serata, poi annullata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nelle scorse ora è giunta la notizia del ricovero urgente di Fedez in Puglia. Il cantante, in volo verso Gallipoli, era stato colto da un malore improvviso poi chiarito da sua madre, ormai la sua manager. Ora il rapper ha scritto un messaggio su Instagram, in cui si scusa con coloro che lo aspettavano nella serata in cui sarebbe stato ospite, ma tranquillizza i suoi fan dicendo di stare meglio.

Le parole di Fedez dopo il malore

Sarebbe dovuto andare ad una serata organizzata al Praja di Gallipoli, ma a causa di un malore improvviso, sopraggiunto mentre era in volo, ha dovuto annullare l'impegno preso, recandosi subito in ospedale. Il rapper, quindi, ha scritto un messaggio scusandosi per l'inconveniente e ringraziando chi gli è stato accanto in questi attimi di tensione e paura: "Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi" scrive e poi continua dicendo:

In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l'ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l'ora di salire in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato. È stata una nottata intensa, ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta.

Fedez ha avuto un'intossicazione alimentare

A chiarire le sue condizioni nelle scorse ore è stata la madre, Annamaria Berrinzaghi, intervenuta in diretta su Rtl 102.5, dove ha dichiarato cosa avesse scatenato il malore del figlio: "Federico è stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato i funghi". Poco dopo, poi, aggiunge anche che nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale, senza poi dare ulteriori informazioni a riguardo.