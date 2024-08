Il medico che ha soccorso Fedez dopo il malore: “Dolori addominali e vomito, ma ha preferito andare via”

video suggerito

Fedez dopo il malore che lo ha colpito venerdì 2 agosto si è mostrato sui social mentre bacia il cane Silvio. Il medico che lo ha soccorso, Nicola Carlucci, a La Repubblica ha spiegato che il rapper ha richiesto le dimissioni dall'ospedale, ma "qualche indagine in più andava fatta".

A cura di Gaia Martino

Nicola Carlucci, il primario del pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato soccorso ieri notte Fedez, ha raccontato i dettagli del ricovero del rapper milanese che era atteso al Praja di Gallipoli nella serata di venerdì 2 agosto. Non è mai arrivato a destinazione a causa di un malore accusato a bordo dell’areo privato che lo stava accompagnando in Puglia.

Le parole del dottore che ha soccorso Fedez

"Abbiamo gestito il paziente con professionalità e la giusta attenzione effettuando le terapie di cui necessitava. Certo qualche accertamento in più avremmo voluto farlo ma dobbiamo sempre rispettare le esigenze del paziente". Con queste parole a La Repubblica, Nicola Carlucci commenta il ricovero di Fedez di cui si è occupato nella serata di venerdì 2 agosto. Il rapper è arrivato in pronto soccorso intorno alle 22.30 con un codice arancione, ha spiegato il primario, ed è stato subito sottoposto ad esami ematici e accertamenti in laboratorio: "Accusava forti dolori addominali ed episodi di vomito, si legge, ma in pochi minuti è stato avviato un trattamento terapeutico. I tempi di intervento sono stati veramente ristrettissimi. Visitato, Fedez è stato trattato con antidolorifici fino a notte fonda quando le sue condizioni sono nettamente migliorate" ha continuato. Le dimissioni sono state firmate alle 3.51 di notte "su richiesta del cantante" ha aggiunto il medico che avrebbe desiderato sottoporre il rapper a qualche altra indagine prima di salutarlo. "Dobbiamo sempre interfacciarci con il paziente – ha spiegato – ma non è stato possibile completare l’iter diagnostico con qualche accertamento radiologico come poteva essere una Tac. Noi abbiamo prospettato questo esame ma i tempi in pronto soccorso si sarebbero ovviamente dilatati e Fedez ha preferito andare via. Noi dobbiamo comunque rispettare le volontà del paziente e le sue esigenze".

Come sta Fedez dopo le dimissioni

Una volta dimesso dall'ospedale, Fedez ha aggiornato il suo profilo Instagram per rassicurare i fan: "Dopo una giornata di riposo e di controlli ci tengo a tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi anche una cosa "banale" è meritevole di accertamenti approfonditi" ha scritto in una story prima di dare appuntamento ai suoi fan al Billionaire di Porto Cervo, locale nel quale sarà ospite. Pochi minuti fa il rapper ha aggiornato i social con una foto scattata nella villa in cui soggiorna in Sardegna mentre bacia il suo cane Silvio: