Fedez perde la causa contro Daniela Martani, nel 2018 definì i Ferragnez "idioti palloni gonfiati" Fedez ha perso per la quarta volta la causa contro Daniela Martani. Nel 2018 l'ex concorrente del Grande Fratello definì i Ferragnez "idioti palloni gonfiati" per la festa organizzata all'interno di un supermercato. Dopo che il procedimento è stato respinto per tre volte, arriva oggi la sentenza che chiude la vicenda: nessun risarcimento per il rapper.

A cura di Elisabetta Murina

Nessun risarcimento per Fedez. Il rapper ha perso la causa contro Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, che nel 2018 pubblicò un tweet contro di lui e la moglie Chiara Ferragni. I Ferragnez avevano organizzato una festa di compleanno in un supermercato ed erano stati travolti dalle polemiche sui social, con l'accusa di aver sprecato cibo."Due idioti palloni gonfiati", li aveva definiti Martani sui suoi social. Parole per le quali Federico Lucia aveva deciso di denunciarla e, dopo che il procedimento penale era stato respinto per tre volte, oggi arriva la sentenza che chiude la vicenda. A riportarla Dagospia e la diretta interessata tra le sue storie Instagram.

"Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale"

Dopo una vicenda durata sei anni, il tribunale ha deciso che a Fedez non spetta nessun risarcimento di 100mila euro, come invece aveva chiesto all'ex gieffina per le sue parole. Come racconta Dagospia, il giudice ha ritenuto infondata la richiesta del rapper non solo perché il post "rientra nel diritto di critica", ma anche perché i termini usati (‘idioti palloni gonfiati') "risultano leciti alla luce del contesto", oltre che non "particolarmente volgari o infamanti". L'ex concorrente del GF Vip ha commentato sui social la sentenza: "Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale".

Il tweet di Daniela Martani e la denuncia di Fedez

"Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi", recitava il tweet pubblicato nel 2018 da Daniela Martani a proposito della festa di compleanno organizzata dai Ferragnez in un supermercato oltre l'orario di chiusura. "Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like", continuava poi il messaggio sui social. Parole che non erano passate inosservate al rapper, il quale aveva deciso di querelare l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il procedimento penale però negli anni era stato respinto per tre volte dal PM e dal tribunale.