Daniela Martani cerca marito ma senza sesso: “Voglio un compagno che non mi obblighi a fare l’amore”

Daniela Martani cerca marito ma senza sesso. La soubrette, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, ha ancora una volta affrontato la sua asessualità e ha ribadito di non fare sesso ormai da tantissimo tempo: "Io non voglio fare sesso fine a se stesso. Però, a me piacciono le donne che hanno voglia di approfondire, tutto quello che invece è declinato nelle scopa*e, che palle, a me non piace". Poi lancia la sfida: "Voglio trovare un compagno da sposare che non mi obblighi però a fare sesso".

Le parole di Daniela Martani

Daniela Martani ha espresso il suo punto di vista sul sesso e sulle relazioni, lasciando un punto di vista sicuramente inedito e inusuale rispetto ai tempi che corrono. Lei, infatti, non è interessata a fare sesso fine a sé stesso, preferendo invece le donne che mostrano un interesse per approfondire altre forme di connessione.

Io non voglio fare sesso fine a se stesso. Però, a me piacciono le donne che hanno voglia di approfondire, tutto quello che invece è declinato nelle scopa*e, che palle, a me non piace. […] Io non lo so cosa mi succederà nella mia vita, è molto difficile che mi innamori, eppure voglio trovare un compagno da sposare che non mi obblighi però a fare sesso. Io non mi interesso più al sesso, voglio una persona che magari risulta simpatica, una persona che voglia compagnia ma niente di più. Io dormirei anche in camere separate.

Daniela Martani ha vinto contro Fedez

Daniela Martani ha vinto la causa contro Fedez e, in questo intervento, ha preferito comunque non affrontare l'argomento. Nel 2018 l’ex concorrente del Grande Fratello definì i Ferragnez “idioti palloni gonfiati” per la festa organizzata all’interno di un supermercato. Dopo che il procedimento è stato respinto per tre volte, è arrivata infine la sentenza che ha chiuso la vicenda: nessun risarcimento è previsto per il rapper che, al momento, potrebbe magari riallacciare i contatti con la Martani. Hai visto mai.