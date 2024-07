video suggerito

Martina De Ioannon dopo Temptation Island: “Sono stata vera e oggi sono felice. Non rinnego il passato” “Sono stata VERA nel modo più assoluto. Ci vuole coraggio per essere felici e a me non è mai mancato”, ha scritto Martina De Ioannon su Instagram dopo l’esperienza a Temptation Island, dove ha lasciato il fidanzato Raul Dumitras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

A Temptation Island 2024, Martina De Ioannon ha deciso di lasciare il fidanzato Raul Dumitras. La 26enne romana ha capito di essere attratta dal single Carlo Marini e, per questo, ha voluto mettere un punto alla sua storia d'amore. Sui social è sta duramente attaccata, ma in una storia Instagram ha spiegato di non rimpiangere nulla di quello che ha fatto: "Ho fatto tutto ciò che sentivo senza MAI preoccuparmi del giudizio degli altri. Ci vuole coraggio per essere felici e a me non è mai mancato".

Le prime parole di Martina De Ioannon dopo Temptation Island

"Felicissima di aver mostrato Martina in tutte le sue sfaccettature, sono stata VERA nel modo più assoluto. Ho mostrato la mia sicurezza, una ragazza che sa quanto vale ed è consapevole delle proprie capacità", ha scritto Martina in una lungo messaggio su Instagram in cui parla del suo percorso nel programma. Non si è mai tirata indietro e ha scelto di essere sincera fin dal primo momento, emozionandosi, arrabbiandosi e lasciandosi provocare:

Non sarà mai una colpa essere una donna sicura di sè, una che non si fa mettere i piedi in testa, una che sa cosa vuole e come lo vuole. Ho vissuto a pieno, prendendo il bello e il rutto delle emozioni. Sono stata male, mi sono divertita da morire, ho avuto una parola di conforto per chiunque ne avesse bisogno. Mi sono sentita viva, mi sono sentita fragile, sono stata forte, sono stata egoista, indecisa e incoerente a volte, ma sono stata sincera con gli altri e con me stessa sempre. Mi sono emozionata, ho provato sensazioni forti, ho provocato e mi sono lasciata provocare, ho incontrato donne e uomini speciali alle quali spero di aver lasciato un pezzo di me per sempre.

La 26enne non si è mai preoccupata del giudizio altrui e ha avuto "il coraggio di essere felice", lasciando andare quello che non le permetteva di esserlo, ma senza mai rinnegare il passato:

Ho fatto tutto ciò che sentivo senza MAI preoccuparmi del giudizio degli altri. Ci vuole coraggio per essere felici e a me non è mai mancato. Ci vogliono le palle per guardare in faccia la realtà e fregarsene di cosa sia giusto per gli altri. Ho lasciato andare ciò che da tempo non corrispondeva alla mia idea di felicità perché solo ed esclusivamente io so cosa ho lasciato andare e per questo oggi sono felice. Non rinnego il passato.