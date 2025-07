video suggerito

Mel B delle Spice Girls si è sposata con Rory McPhee: assente Victoria Beckham e altre ex colleghe Mel B ha sposato Rory McPhee il 5 luglio nella cattedrale di St Paul a Londra, circondata da amici e familiari. Tra le ex Spice Girls, presente solo Emma Bunton. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melanie Brown, la star delle Spice Girls Mel B si è sposata con l'hair stylist Rory McPhee. I due sono convolati a nozze sabato 5 luglio nella cattedrale di St. Paul a Londra, Inghilterra.

Melanie Brown si è sposata con l'hair stylist Rory McPhee

Mel B ha detto "sì" a Rory McPhee in una cerimonia intima, circondata da familiari, amici e alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i volti noti presenti alle nozze, quello della supermodella Cara Delevingne. A sorprendere è stata la presenza di una sola ex Spice Girl tra gli invitati: Emma Bunton, soprannominata "Baby Spice".

Cara Delevigne al matrimonio di Mel B

Assenti, invece, Victoria Beckham, Geri Halliwell e Melanie C, con cui da tempo Brown sarebbe in rapporti tesi. Secondo quanto riportato da People, le sue tre figlie hanno fatto da damigelle: Phoenix (26 anni), nata dal matrimonio con Jimmy Gulzar, Madison (13 anni), figlia di Stephen Belafonte e Angel Iris (18 anni) avuta dalla relazione con Eddie Murphy.

La storia d'amore tra Melanie Brown e Rory McPhee

Mel B ha raccontato il retroscena della proposta di matrimonio ricevuta nel 2022 da Rory McPhee, conosciuto sul set di The Masked Singer (edizione americana del format Il cantante mascherato). Un weekend romantico nel Berkshire, che Brown ha ricordato con emozione, è stato il momento in cui le ha chiesto di sposarla. "Mi ha detto: ‘Ti amo, sei la mia migliore amica e voglio passare il resto della mia vita con te'" ha raccontato Brown durante un episodio di Celebrity Gogglebox. "C'erano petali di rosa ovunque, un camino acceso, e l'hotel era il Cliveden. Era tutto incredibilmente romantico. Amo i fiori". Su People si legge che dopo due matrimoni finiti male, la cantante aveva deciso che non si sarebbe mai più risposata, salvo poi cambiare idea:

Mai dire mai, giusto? Credo ancora nell’amore. E guardando indietro, mi rendo conto che quei due matrimoni non erano amore vero — almeno non dal loro punto di vista. Oggi sento di avere finalmente la possibilità di vivere un amore autentico, con un uomo che mi conosceva ancora prima di diventare una Spice Girl e che mi ama per quella che sono. Perché non dovrei cogliere questa occasione?