Charli XCX si è sposata con George Daniel: “La festa di matrimonio sarà in Sicilia, budget a sei zeri”

La pop star Charli XCX e il batterista dei The 1975 George Daniel si sono sposati con una cerimonia intima a Londra. Dopo il sì, la coppia è pronta a festeggiare di nuovo: in programma una mega festa in Sicilia, con un budget a sei zeri.

Passata la "brat summer" dello scorso anno, l'estate di quest'anno di Charli XCX sarà all'insegna dell'amore. La cantante, tornata in auge nel 2024 grazie all'enorme successo del suo album, si è sposata sabato 19 luglio con George Daniel, il batterista della band inglese The 1975.

Il matrimonio intimo di Charli XCX e George Daniel

Charli XCX 32 anni, e il batterista dei The 1975, 35 anni, si sono sposati con una cerimonia intima sabato 19 luglio presso l'Hackney Town Hall di Londra. La coppia di artisti ha scelto un matrimonio privato, invitando una cerchia ristretta di familiari e amici. Alle nozze, infatti, presenti i genitori della cantante a alcuni membri della band del batterista. "Oggi erano presenti solo i loro amici più cari e i familiari, la festa che faranno più in là quest'anno sarà molto più grande" ha rivelato una fonte al The Sun. E ancora: "Charli e George si sono innamorati della Sicilia e sapevano che volevano sposarsi lì". Secondo l'insider, infatti, la coppia starebbe pianificando un evento in Italia dal budget a sei zeri, una celebrazione ben più ampia rispetto al matrimonio londinese.

La storia d'amore tra Charli XCX e George Daniel

Charli XCX e George Daniel si sono conosciuti nel 2021 grazie a una collaborazione musicale, insieme avevano lavorato al singolo Spinning. Da lì è nato un legame che, almeno all'inizio, è rimasto lontano dai riflettori. Non si sa esattamente quando sia scattata la scintilla tra loro, ma la prima conferma della relazione è arrivata a maggio 2022, quando Charli ha postato su Instagram una foto insieme a George. Il fidanzamento, invece, è stato svelato in modo altrettanto discreto a novembre 2023: prima una story privata con l'anello, poi un post pubblico con alcune foto di coppia e un dettaglio: un vassoio da tè con sopra l'anello, forse il modo con cui George Daniel ha fatto la proposta.