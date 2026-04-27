Gossip
video suggerito
video suggerito

“Harry Styles ha chiesto a Zoe Kravitz di sposarlo”: l’indiscrezione dopo 8 mesi d’amore

Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati. L’attrice avrebbe mostrato il prezioso anello ricevuto dal cantante a una cerchia ristretta di amici.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati dopo 8 mesi di relazione. La notizia è stata diffusa dal magazine People: una fonte vicina alla coppia avrebbe assicurato che il cantante e l'attrice avrebbero condiviso la lieta notizia con un gruppo ristretto di amici e parenti. TMZ ha aggiunto: "Harry ha fatto la proposta a Zoe e lei ha detto sì". L'attrice avrebbe anche fatto vedere l'anello alle amiche più care.

La notizia del presunto fidanzamento tra il trentaduenne e la trentasettenne è stata data inizialmente da Page Six a cui una fonte avrebbe rivelato: "Harry farebbe di tutto per la sua fidanzata". Poi la conferma da una fonte al magazine People. In pochi minuti dalla pubblicazione, l'indiscrezione ha fatto il giro del mondo e ha messo in subbuglio i fan della coppia. Al momento, i diretti interessati stanno vivendo la loro relazione nella più assoluta riservatezza e non hanno commentato l'indiscrezione che li riguarda. Le voci secondo le quali la coppia starebbe camminando a passo spedito verso l'altare si rincorrono ormai da giorni. Lo scorso 21 aprile, i due sono stati paparazzati a Londra. Ai fotografi non è sfuggito il prezioso anello che brillava al dito dell'attrice.

La storia d'amore di Harry Styles e Zoe Kravitz

Harry Styles e Zoe Kravitz
Harry Styles e Zoe Kravitz

Harry Styles e Zoe Kravitz sono stati avvistati insieme per la prima volta ad agosto 2025. La cornice della loro passeggiata romantica era quella di Roma. Da allora, i paparazzi hanno continuato a sorprenderli insieme nelle più disparate location, da New York a Londra. Il cantante è rimasto accanto alla sua fidanzata anche durante il tour promozionale del film Una scomoda circostanza – Caught Stealing. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la coppia confermerà la notizia del fidanzamento. Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e di Lisa Bonet, ha alle spalle il matrimonio finito con Karl Glusman. Inoltre, sembrava destinata alle nozze anche con Channing Tatum, ma la loro relazione è finita nel 2024. Nel cuore di Zoe, adesso c'è Harry.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Romina Power a Belve: "I film erotici? Avrei preferito non farli. Ecco perché finì con Al Bano"
Gli ascolti dell'ultima puntata: 1.761.000 spettatori e l’11.4% di share
Elettra Lamborghini pentita dell'intervista a Belve: "Non avrei dovuto accettare, sono esaurita"
Sylvester Stallone potrebbe fare causa a Brigitte Nielsen per l'intervista
Shiva condannato nel giorno in cui va in onda Belve: la mancata diretta è un limite del format di Fagnani
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views