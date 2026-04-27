“Harry Styles ha chiesto a Zoe Kravitz di sposarlo”: l’indiscrezione dopo 8 mesi d’amore

Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati dopo 8 mesi di relazione. La notizia è stata diffusa dal magazine People: una fonte vicina alla coppia avrebbe assicurato che il cantante e l'attrice avrebbero condiviso la lieta notizia con un gruppo ristretto di amici e parenti. TMZ ha aggiunto: "Harry ha fatto la proposta a Zoe e lei ha detto sì". L'attrice avrebbe anche fatto vedere l'anello alle amiche più care.

La notizia del presunto fidanzamento tra il trentaduenne e la trentasettenne è stata data inizialmente da Page Six a cui una fonte avrebbe rivelato: "Harry farebbe di tutto per la sua fidanzata". Poi la conferma da una fonte al magazine People. In pochi minuti dalla pubblicazione, l'indiscrezione ha fatto il giro del mondo e ha messo in subbuglio i fan della coppia. Al momento, i diretti interessati stanno vivendo la loro relazione nella più assoluta riservatezza e non hanno commentato l'indiscrezione che li riguarda. Le voci secondo le quali la coppia starebbe camminando a passo spedito verso l'altare si rincorrono ormai da giorni. Lo scorso 21 aprile, i due sono stati paparazzati a Londra. Ai fotografi non è sfuggito il prezioso anello che brillava al dito dell'attrice.

La storia d'amore di Harry Styles e Zoe Kravitz

Harry Styles e Zoe Kravitz

Harry Styles e Zoe Kravitz sono stati avvistati insieme per la prima volta ad agosto 2025. La cornice della loro passeggiata romantica era quella di Roma. Da allora, i paparazzi hanno continuato a sorprenderli insieme nelle più disparate location, da New York a Londra. Il cantante è rimasto accanto alla sua fidanzata anche durante il tour promozionale del film Una scomoda circostanza – Caught Stealing. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la coppia confermerà la notizia del fidanzamento. Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e di Lisa Bonet, ha alle spalle il matrimonio finito con Karl Glusman. Inoltre, sembrava destinata alle nozze anche con Channing Tatum, ma la loro relazione è finita nel 2024. Nel cuore di Zoe, adesso c'è Harry.