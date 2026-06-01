Dua Lip e Callum Turner si sono sposati, il rito civile a Londra prima dei festeggiamenti in Sicilia

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a sorpresa a Londra. Domenica 31 maggio sono diventati ufficialmente marito e moglie con una cerimonia civile che si è svolta nella capitale inglese alla presenza di pochi intimi. I festeggiamenti, come annunciato, sono in programma per i primi giorni di giugno a Palermo.

Callum Turner e Dua Lipa si sono sposati. Il matrimonio, stando a quanto riporta il The Sun, è avvenuto domenica 31 maggio all'Old Marrylebone Town Hall di Londra, alla presenza di pochi intimi amici e familiari. Una cerimonia con rito civile a cui seguiranno, nel primo weekend di giugno, festeggiamenti in grande stile a Palermo, proprio come era stato annunciato.

Come riportano i media inglesi, Dua Lipa e Callum Turner sono diventati ufficialmente marito e moglie con rito civile a Londra. Una cerimonia a sorpresa alla presenza di pochi intimi, per la quale lei ha indossato un tailleur con gonna Schiaparell e un cappello bianco, mentre lui un completo blu navy di Salvatore Ferragamo. All'uscita dalla chiesa, sono stati sommersi da coriandoli bianchi e sono scappati via a bordo di un taxi nero. Sui social degli sposi nessuno scatto ufficiale, probabilmente l'intenzione è quella di mantenere una certa riservatezza in attesa dei grandi festeggiamenti. Dal prossimo 5 giugno fino al 7, Palermo ospiterà la festa dei neo sposi, che sarà all'insegna del lusso e anche del divertimento, in pieno stile italiano. L'amore per la Sicilia era nato durante un viaggio la scorsa estate ed era stato così forte da farla scegliere come location per il loro grande giorno.

Dua Lipa e Callum Turner sono una coppia ufficialmente da maggio 2025, quando hanno fatto la loro prima uscita pubblica in occasione del Met Gala, sfilando mano nella mano sul red carpet. In realtà, però, a parlare per primo di una storia d'amore era stato il sito americano Page Six nel gennaio 2024, raccontando come fossero "pazzi uno dell'altra". Poco tempo dopo, i due erano stati paparazzati insieme a Los Angeles mentre si abbracciavano e scambiavano baci appassionati e nei mesi successivi le uscite in pubblico hanno iniziato a moltiplicarsi. Il rapporto è cresciuto velocemente, tanto che diventati marito e moglie.