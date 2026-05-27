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Taylor Swift sposa Travis Kelce ma gli invitati single protestano: i loro accompagnatori sono stati esclusi

Il 3 luglio 2026, Taylor Swift sposerà il compagno Travis Kelce ma tra gli invitati alle nozze è già montata una polemica su quello che si preannuncia essere l’evento glamour dell’anno: i single accuserebbero la cantante di averli discriminati.
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A cura di Stefania Rocco
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Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce è previsto per il prossimo 3 luglio, presumibilmente a New York, ma la polemica è servita con oltre un mese di anticipo.

Secondo il Daily Mail, che avrebbe raccolto le testimonianze di alcuni invitati alle nozze, gli amici single della coppia accuserebbero i due di averli discriminati. Una regola di etichetta, infatti, imporrebbe alle persone non accoppiate di presentarsi da sole, senza il classico "più uno": una scelta che, in teoria, servirebbe a favorire la socializzazione tra invitati che non si conoscono ancora ma che rischia di rendere più complesso rompere l’imbarazzo iniziale prima di "gettarsi nella mischia" e, si spera, fare nuove amicizie.

Taylor e Travis, però, avrebbero preferito non allargare eccessivamente il numero degli invitati, riservando la partecipazione alla cerchia più ristretta di persone vicine alla coppia.

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"Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid", ha dichiarato al tabloid una delle donne che maggiormente avrebbero contestato tale regola. Da qui l’accusa di discriminazione soprattutto nei confronti di Taylor che, sostengono i detrattori, avrebbe dovuto mostrare maggiore elasticità, soprattutto considerando che lei stessa è rimasta single a lungo.

Le coppie ufficialmente invitate, invece, avrebbero ricevuto un invito "con accompagnatore" e parteciperanno alla cerimonia insieme ai propri partner.

Non è ancora nota la location che ospiterà le nozze. Taylor e Travis avrebbero deciso di non celebrare l’evento nelle lussuose ville americane della coppia. Secondo i bene informati, il ricevimento potrebbe svolgersi nello storico hotel Waldorf Astoria, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

È certo, però, che alle nozze sarebbero state invitate numerose star americane della musica, del cinema, della moda e dello sport. A sostenere la sposa dovrebbero esserci amiche come Bella e Gigi Hadid, Emma Stone, Lena Dunham e Zoe Kravitz, mentre lo sposo sarebbe circondato da diverse personalità del mondo del football.

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