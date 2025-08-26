Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, l’annuncio sui social con il maestoso anello di fidanzamento

Taylor Swift ha annunciato il suo fidanzamento con il giocatore di football Travis Kelce. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha confermato che presto lei e la sua dolce metà convoleranno a nozze: “La tua insegnante di inglese e tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi”.

Taylor Swift ha annunciato il suo fidanzamento con il giocatore di football Travis Kelce. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da oltre 280 milioni di followers, la cantante ha confermato che presto lei e la sua dolce metà convoleranno a nozze: "La tua insegnante di inglese e tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi", ha scritto a corredo di alcuni romantici scatti che li ritraggono insieme, felici e innamorati come non mai. I due stanno insieme dal 2023.

L'annuncio sui social del matrimonio imminente

Fiori, sguardi intensi e un bacio romantico: è così che Taylor Swift e Travis Kelce appaiono negli scatti pubblicati in un post condiviso sui loro profili Instagram poco fa, annunciando che presto si sposeranno. In pochi minuti, il contenuto ha collezionato oltre due milioni di like. I commenti, invece, sono stati limitati: a comparire è solo la didascalia "La tua insegnante di inglese e tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi". Tra gli scatti, figura quello dell'anello di fidanzamento maestoso con cui lo sportivo ha chiesto la mano della sua fidanzata.

La storia d'amore tra Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor e Travis avevano reso pubblica la loro relazione nell’estate del 2023, dopo che il giocatore di football provò a consegnarle un braccialetto con il suo numero durante una tappa dell’Eras Tour a Kansas City. Da lì è stato un crescendo di attenzione mediatica e affetto pubblico, ma i due hanno sempre voluto mantenere un profilo basso, godendosi il loro amore in privacy e serenità. Da settembre 2023, sono comparsi insieme ai Chiefs game, Super Bowl, eventi TV e apparizioni sul palco: Kelce si è persino esibito sul palco durante l’Eras Tour del 2024. Il pubblico li ha ribattezzati spesso una “super‑coppia” o addirittura “la coppia reale americana”. Le speculazioni sul matrimonio si inseguivano da tempo, ma ora è realtà: il fidanzamento è ufficiale e per molti fan e media è l’inizio del capitolo finale della loro love story.