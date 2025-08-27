Chi è Travis Kelce, il futuro marito di Taylor Swift e campione di football americano

Travis Kelce è il giocatore di football americano futuro marito di Taylor Swift. Il 35enne, dopo circa due anni di relazione con la pop star, le ha chiesto di sposarlo con una romantica proposta che ha spopolato sui social.

Travis Kelce è nato in Ohio, il 5 ottobre 1989, quindi 35 anni fa. Da adolescente inizia la sua carriera come giocatore di football, diventando poi professionista ed entrando come giocatore dei Kansas City Chiefs, squadra tra le più amate dello sport americano, con la quale ha collezionato anche non poche vittorie al SuperBowl. Dopo due anni di relazione, sposerà Taylor Swift, dopo l'annuncio diventato virale non appena pubblicato sui social.

Chi è Travis Kelce, la vita privata del futuro marito di Taylor Swift

Fratello minore di Jason Kelce, anche lui grande nome del football americano, il futuro marito di Taylor Swift ha iniziato a giocare al college, sebbene proprio in quel periodo sia stato sul punto di lasciare, perché scoperto positivo alla marijuana, a causa di uno spinello. Fu il fratello a mettere una buona parola con allenatori e chi dovere, ed è così che riprese a giocare finché non fu preso dai Kansas City Chiefs. Da quel momento la sua vita è totalmente cambiata, rendendolo uno dei personaggi più noti nello sport USA.

Le esperienze di Travis Kelce nel mondo dello spettacolo

Non solo sport, ma anche la goliardia di un puro intrattenimento, lega i fratelli Jason e Travis che, infatti, sono protagonisti di un di un podcast New Heights podcast, i cui diritti sono stati acquisiti da una società di Amazon, ovvero la Wondery. Non è, però, solo l'unico contributo nel mondo dello spettacolo, infatti nel 2016 fu costruito un reality trasmesso su E!, Catching Kelce, con cui scelse la sua fidanzata, ovvero Maya Benberry, con la quale la storia durò solo qualche mese. Nel 2023 ha condotto una puntata dello show Saturday Night Live ed è apparso anche nel film Happy Gilmore 2.

La carriera nella NFL: con chi gioca Travis Kelce e cosa ha vinto

Una carriera in continua ascesa quella di Travis Kelce che è il terzo tight nella storia secondo il numero di ricezioni e per yard ricevute, rispettivamente 1004 e 12.151, è il primo insieme al quarterback Patrick Mahomes per touchdown realizzati ai playoff, ovvero 17. Da quando è entrato nei Kansas City Chiefs è stato per tre volte campione, sebbene abbia perso il SuperBowl contro i Philadelphia Eagles. Al momento, quindi, punterebbe alla quarta vittoria, nell'anno che potrebbe essere l'ultimo della sua carriera da giocatore di football.

Il patrimonio di Travis Kelce: quanto guadagna il giocatore di football

La notorietà e senza dubbio la bravura in campo lo hanno reso uno dei giocatori più pagati di sempre. Il suo ultimo rinnovo biennale, dell'aprile 2024, ha superato i 17 milioni di dollari. Lo scorso anno le sue entrate ammontavano a oltre i 50 milioni di dollari, ma potrebbero arrivare anche ai 90 poiché, oltre allo sport, ci sono anche altre fonti di guadagno. È il testimonial di alcuni tra i principali brand americani e con il suo compagno di squadra Mahomes, sono entrati in gruppo che ha acquisito una quota della scuderia Alpine di Formula 1 per 218 milioni di dollari. Inoltre ha aperto una steakhouse a Kansas City e possiede alcune quote di locali e lavaggi auto cittadini. Un patrimonio decisamente non da poco.