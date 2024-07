Come si sono conosciuti Taylor Swift e Travis Kelce: le tappe della loro storia d’amore

video suggerito

Taylor Swift e Travis Kelce, dopo un anno di frequentazione, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024. Per la cantante servono poche presentazioni ma anche lui è un giocatore di football della squadra dei Kansas City Chief molto conosciuto nel panorama sportivo. Nella sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti: due titoli del Super Bowl , sei selezioni Pro Bowl e un onore First-Team All-Pro. A febbraio di quest'anno il bacio tar Taylor Swift e Travis Kelce aveva scaldato il cuore degli spettatori, diventando il momento più seguito del Super Bowl. Prima di lui, la cantante è stata con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi Jake Gyllenhaal e Calvin Harris. Nella sua produzione musicale spesso sono presenti riferimenti ai suoi ex fidanzati. Durante l'Eras Tour di Taylor Swift, Kelce era presente allo show, sia come spettatore sia comparendo a sorpresa sul palco di Wembley.

Come si sono conosciuti Taylor Swift e Travis Kelce

A far incontrare Taylor Swift e Travis Kelce sarebbe stata una conoscenza in comune. Prima del loro primo appuntamento, il giocatore di football aveva cercato di avvicinarla ad un suo concerto all’Arrowhead Stadium di Kansas City. Il piano di Kelce consisteva nel regalarle un braccialetto con il suo numero telefonico e nonostante l'impresa non fosse andata a buon fine, poco dopo un amico in comune li mise in contatto.

Taylor Swift insieme a Travis Kelce durante il "Taylor Swift | The Eras Tour" allo stadio di Wembley il 23 giugno 2024 a Londra, Inghilterra.

L'ufficialità della relazione tra la cantante e il campione di football

Prima che la cantante pubblicasse un selfie insieme al Principe William e al giocatore di football, Taylor Swift aveva partecipato più volte alle partite di Travis Kelce. La popstar era stata fotografata sugli spalti insieme alla madre del giocatore e poco dopo i due erano stati visti abbracciati nei festeggiamenti post partita.

Il famoso bacio al SuperBowl

I veri protagonisti del 58esimo Super Bowl, la finale del campionato della National Football League, erano stati Taylor Swift e Travis Kelce. La cantante era presente sugli spalti per tifare i Kansas City Chiefs, squadra del fidanzato e team vincitore. Alla fine della partita lo aveva raggiunto in campo per i festeggiamenti. Il bacio tra i due è stato immortalato da fan e spettatori, diventando il simbolo del trionfo del loro amore e della conquista sportiva.

Travis Kelce all'Eras Tour di Taylor Swift

Travis Kelce è stato ospite d'eccezione sul palco di uno dei concerti dell'Eras Tour di Taylor Swift: il Wembley Stadium di Londra. Il giocatore dei Kansas City Chiefs, con frac e cappello a cilindro, è stato al fianco della cantante durante l'esibizione di I Can Do It With a Broken Heart. Nella tappa ad Amsterdam, invece, il giocatore di football si era commosso durante la performance della sua dolce metà.

I fidanzati di Taylor Swift prima di Travis Kelce

Prima di Travis Kelce, Taylor Swift è stata con Joe Jonas, Taylor Lautner (a cui dedicò il brano Back To December), Harry Styles (Style e Out Of The Woods sono i brani diretti a lui), Calvin Harris. Dal 2016 al 2023 la cantante ebbe una relazione con Joe Alwyn, la rottura arrivò all'improvviso perché da tempo si vociferava di un imminente matrimonio tra i due. Nel 2010 Taylor Swift intraprese una relazione di tre mesi con Jake Gyllenhaal e si pensa che lui sia stato fonte di ispirazione per We Are Never Getting Back Together, State of Grace e The Moment I Knew. Ma, in particolare, pare che l'attore sia il protagonista del video All Too Well, anche se Gyllenhaal ha sempre negato qualsiasi punto di contatto tra la loro storia d'amore e quella del videoclip.