Taylor Swift e Travis Kelce, l'indiscrezione: "Sono prossimi al fidanzamento ufficiale" Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero prossimi al fidanzamento ufficiale. Il campione di football americano avrebbe chiesto la benedizione al padre della cantante e avrebbe iniziato a cercare l'anello perfetto da regalarle.

Taylor Swift e Travis Kelce prossimi al fidanzamento ufficiale. Il campione americano di football, lo scorso dicembre, era alla ricerca dell'anello perfetto da regalarle e avrebbe anche chiesto la benedizione al padre della cantante. A riferirlo è Page Six.

"Taylor Swift e Travis Kelce si fidanzeranno presto"

Una fonte vicina a Travis Kelce ha riferito al tabloid americano: "A Scott (padre di Taylor Swift, ndr) è stata chiesta la sua benedizione e lui l'ha data con tutto il cuore, e Travis ha parlato con gli amici di un anello". Secondo altre indiscrezioni, invece, i due sarebbero già fidanzati in segreto. Al momento la cantante sta girando il mondo con il suo Eras Tour e il giocatore di football non manca di fornirle supporto raggiungendola nelle diverse tappe. Nel mese di agosto Swift si prenderà una pausa dagli impegni lavorativi.

Il bacio tra Taylor Swift e Travis Kelce

A suggellare pubblicamente la storia d'amore tra Tavis Kelce e Taylor Swift era stato un bacio al Super Bowl. La cantante era sugli spalti per fare il tifo per i Kansas City Chiefs, squadra di Kelce, e alla fine della partita lo aveva raggiunto in campo per stringerlo a sé e baciarlo. I due si sono conosciuti in seguito al tentativo di Travis di regalarle un braccialetto con il suo numero telefonico. Il piano non andò a buon fine ma un amico in comune li mise in contatto. Durante l'Eras Tour il giocatore di football ha fatto più di un'apparizione al fianco della cantante, sia tra il pubblico, sia durante l'esibizione al Wembley Stadium di Londra del brano I Can Do It With a Broken Heart. Prima di Travis Kelce, Taylor Swift ha avuto alcune storie d'amore con personaggi del mondo dello spettacolo, relazioni da cui prese spunto per diverse canzoni contenute nei suoi album. Tra queste, per esempio, Style e Out Of The Woods dirette ad Harry Styles.