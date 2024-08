Lewis Capaldi single, è finita la storia d’amore con Ellie MacDowall: i presunti motivi della rottura

video suggerito

Lewis Capaldi torna single. Secondo il The Sun, la storia d'amore tra il cantante e la fidanzata Ellie MacDowall è arrivata al capolinea. Uno dei motivi, fa sapere il sito inglese, sarebbe la distanza e la difficoltà nel ritagliarsi del tempo uno per l'altra. I due erano apparsi in pubblico per la prima volta nel febbraio 2023.

I presunti motivi della rottura

Secondo il The Sun, Lewis Capaldi e Ellie MacDowall si sono lasciati per via della distanza che li separa. Il cantante vive a Londra, mentre la fidanzata a Edimburgo. Pare che i due avessero delle difficoltà nel trovare del tempo per vedersi. "Lewis ed Ellie hanno avuto lunghe conversazioni e hanno deciso che era meglio per loro porre fine alla relazione", ha fatto sapere il sito inglese. Una decisione presa di comune accordo e rimanendo in buoni rapporti. Capaldi sarebbe anche tornato in studio di registrazione dopo la rottura e dopo l'annuncio di uno stop necessario per prendersi cura della sua salute. Il cantante è affetto dalla sindrome di Tourette.

La storia d'amore tra Lewis Capaldi e Ellie MacDowall

Il cantante ha da sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua storia d'amore, tanto che ad oggi sul suo profilo Instagram non c'è alcuna traccia dell'ormai ex fidanzata. I due hanno confermato la relazione nel febbraio 2023, apparendo per la prima volta in pubblico in occasione dell'after party dei Brit Awards. Da allora sono stati visti poche volte insieme. L'ultima a marzo, durante una giornata trascorsa per le strade del quartiere Hampstead a Londra. Era stata proprio Ellie a rimanere accanto a Capaldi dopo l'annuncio dello stop temporaneo dalla musica, necessario a causa della sindrome di Tourette di cui soffre. “Lewis ha bisogno di stare vicino a coloro che lo amano e Ellie lo sta supportando e confortando in questo momento così difficile. Lui la adora”, aveva fatto sapere una fonte al Daily Mail a proposito del loro rapporto.