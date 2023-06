Lewis Capaldi supportato dalla fidanzata Ellie MacDowall, vicina dopo l’annuncio dello stop Oltre al supporto dei suoi cari, è la fidanzata attrice di Lewis Capaldi a stargli vicina in questo momento tanto difficile. Ellie MacDowall, sua compagna dallo scorso ottobre, resterà accanto all’artista 26enne per aiutarlo ad affrontare la battaglia contro la sindrome di Tourette.

A cura di Stefania Rocco

Sarà la fidanzata di Lewis Capaldi, Ellie MacDowall, a restargli vicina dopo l’annuncio dello stop resosi necessario a causa della sindrome di Tourette. L’attrice frequenta il cantante 26enne dallo scorso ottobre e chi gli sta vicino sostiene stia fornendo a Capaldi tutto il supporto necessario in questa delicata fase della sua vita. Il cantante ha annunciato la temporanea necessità di allontanarsi dal palco dopo l’emozionante esibizione a Glastonbury nel corso della quale Capaldi è stato costretto a interrompersi. È stato il pubblico a cantare al suo posto, manifestandogli in questo modo una empatica partecipazione che ha profondamente colpito Capaldi. MacDowall non era dietro le quinte del Pyramid Stage durante la performance del compagno ma, negli ultimi mesi, non ha mai mancato di fargli sentire tutto il suo supporto.

La fidanzata di Lewis Capaldi: “Lui la adora”

Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che l’attrice sarebbe diventata fondamentale nella vita di Capaldi. “Lewis ha bisogno di stare vicino a coloro che lo amano e Ellie lo sta supportando e confortando in questo momento così difficile. Lui la adora”, ha dichiarato l’insider, “Non era a Glastonbury ma c’erano i suoi genitori e tutta la sua squadra. Appena è tornato a casa, Ellia si è assicurata di essere presente per lui”.

Lo stop annunciato da Lewis Capaldi

Dopo l’esibizione a Glastonbury e di fronte al supporto incondizionato dei fan che lo hanno aiutato a cantare Someone you loved, Capaldi ha reso nota la necessità di fermarsi per avere il tempo di abituarsi alla sindrome di Tourette: “Grazie a Glastonbury per avermi ospitato, per aver cantato insieme quando ne avevo bisogno e per tutti i fantastici messaggi successivi. Significa davvero molto per me. Speravo che queste tre settimane di pausa mi avrebbero messo a posto, ma la verità è che sto ancora imparando ad adattarmi a vivere con la mia sindrome di Tourette. Dopo il concerto mi sono reso conto di dover dedicare molto più tempo alla mia salute mentale e fisica, anche per riuscire a godermi ciò che amo in futuro”. Quindi, ha promesso che sarebbe tornato a esibirsi prima possibile: