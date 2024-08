Adele ha confermato che sposerà Rich Paul: il video durante il concerto di Monaco Durate il suo concerto a Monaco Adele ha rivelato che sposerà a breve il compagno Rich Paul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Adele e Rich Paul (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Adele ha confermato di essere in procinto di sposarsi col compagno Rich Paul, mettendo fine alle voci e alle speculazioni che vanno avanti da anni. La cantante inglese, una delle più premiate di questi ultimi anni, infatti, ha confermato di doversi sposare tra poco col procuratore sportivo – con cui è fidanzata dal 2021 – durante uno dei concerti che ha tenuto a Monaco, in Germania e lo ha fatto rispondendo a uno scherzo con un suo fan che le chiedeva di sposarsi, confermando il legame strettissimo che la cantante mantiene sempre col proprio pubblico. "Mi vuoi sposare?" gli ha urlato un fan dalla platea e ripetendo la domanda, Adele ha risposto: "Non posso sposarti perché mi sto per sposare, per questo non posso!".

Le voci su un matrimonio già avvenuto

I due sono fidanzati da tre anni, quando si incontrarono a una festa a Los Angeles e diventò virale un video in cui la cantante alzo il dito per mostrare l'anello di fidanzamento, nonostante non si vedesse il gioiello. Eppure, successivamente, riportano i giornali americani, la cantante è stata vista, dal 2022, sfoggiare un grosso anello di diamante a forma di pera all'anulare sinistro. Ma non solo il fidanzamento, perché in questi anni si è anche molto speculato sulla possibilità che i due si fossero pure già sposati in grande segreto. Ma, appunto, erano voci che circolavano senza alcuna conferma da parte di nessuno e adesso sappiamo il motivo.

Come si sono incontrati Adele e Rich Paul

In un'intervista a Elle di qualche mese fa, la giornalista le chiedeva proprio di questo fantomatico matrimonio e la cantante aveva smentito: "Non sono sposata – rispose -. Non sono sposata! Sono solo innamorata! Sono felice come non mai. Ma è come se potessi pure essere sposata". Durante un'intervista a Oprah Winfrey la cantante spiegò come si sono conosciuti: "L'ho incontrato a una festa di compleanno, eravamo sulla pista da ballo, poi ci siamo incontrati un paio di anni dopo. Siamo usciti a cena, che lui sostiene fosse un incontro di lavoro e io ero tipo ‘Un incontro di lavoro su cosa?'. E poi è stata la prima volta che siamo usciti da soli". Adele è stata già sposata con Simon Konecki, l'uomo con cui stava durante i primi anni della sua carriera e l'esplosione e da cui ha avuto anche il suo unico figlio, Angelo, che ha 11 anni.