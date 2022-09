“Adele e Rich Paul si sono sposati in segreto”, l’indizio trovato dai fan che scatena il gossip Adele e Rich Paul si sono sposati? Secondo alcuni fan, la risposta è sì. La cantante inglese e il fidanzato avrebbero celebrato un matrimonio segreto. A insinuare il dubbio una foto pubblicata dalla diretta interessata, dove sullo sfondo si intravede la scritta “The Paul’s”. Per il momento però nessuna conferma o smentita ufficiale.

A cura di Elisabetta Murina

Adele ha da poco vinto il suo primo Emmy per il concerto televisivo One night Only. Un traguardo importante che ha voluto condividere subito con i fan, pubblicando su Instagram alcune foto che la ritraggono mentre stringe tra le mani il premio. Ma i più attenti al gossip si sono soffermati su un altro dettaglio, che lascerebbe pensare a un presunto matrimonio segreto della star con il fidanzato Rich Paul, uno dei giocatori più acclamati dell'NBA.

L'indizio sui social che insinua il dubbio

Adele ha subito postato alcuni scatti che la ritraggono mentre stringe tra le mani il suo Emmy, il primo conquistato nel corso della sua carriera. "Sono così onorata", ha scritto come didascalia, ringraziando tutti coloro che l'hanno sostenuta fino a questo traguardo. Tra i commenti ci sono le congratulazioni di tantissimi fan, ma emerge anche un dubbio sulla vita privata della cantante. Nella foto che raffigura solo il premio sullo sfondo compare una targhetta con la scritta "The Paul's". Indizio che secondo i fan più curiosi e in cerca di gossip alluderebbe alle presunte nozze tra la cantante e Rich Paul, celebrate in gran segreto. Si tratta di una teoria che per ora non trova conferma o smentita, ma che appare possibile dal momento che la stessa star aveva dichiarato di essere innamoratissima e di voler sposare il fidanzato. Sarà successo davvero?

L'amore tra Adele e Rich Paul

"Non sono mai stata così innamorata in vita mia", aveva dichiarato Adele in una recente intervista rilasciata a Elle. Un amore, nato da un colpo di fulmine e uscito allo scoperto circa un anno fa. I due sono apparsi fin da subito una coppia solida, tanto che l'artista londinese avrebbe quasi subito fatto conoscere al noto agente sportivo dell'NBA il figlio Angelo, avuto dalla precedente relazione con Simon Konecki. Da diverso tempo poi si rincorrono i gossip che li vedrebbero pronti a fare il grande passo e a diventare ufficialmente marito e moglie. Oltre al recente indizio della targa, Adele era stata avvistata con un enorme anello all'anulare sinistro ai Brit Awards 2022, che aveva fatto pensare a molti si trattasse di un anello di fidanzamento.