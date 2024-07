video suggerito

Francesca Pascale e Paola Turci divorziano dopo due anni: “Hanno sciolto la loro unione civile” Paola Turci e Francesca Pascale hanno sciolto la loro unione civile dopo due anni insieme. “Il giudice della procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio”, fa sapere Dagospia, dopo le recenti voci di crisi e la smentita della cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Pascale e Paola Turci hanno sciolto la loro unione civile. Dopo le prime voci di crisi e la smentita della cantante, ora Dagospia fa sapere che il giudice della Procura di Firenze avrebbe omologato l'accordo di divorzio. Due anni fa, nel luglio 2022, le due donne si erano sposate nel comune di Montalcino alla presenza di amici e parenti.

"Francesca Pascale e Paola Turci hanno sciolto la loro unione"

Dopo l'indiscrezione lanciata circa un mese fa, il sito di Roberto D'Agostino è tornato sull'argomento e ha confermato la notizia: Pascale e Turci hanno sciolto la loro unione civile dopo due anni. "Questa mattina il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio", fa sapere Dagospia. Ora gli atti verrano trasferiti presso il comune di Montalcino, dove si trova la villa dell'ex compagna di Silvio Berlusconi e dove le due donne si erano sposate nel luglio 2022, con una cerimonia piuttosto intima, alla presenza di parenti e amici. Le prime foto insieme nell'estate 2020 e il primo incontro a un concerto di Turci, poi l'annuncio delle nozze due anni dopo.

I presunti motivi e la recente smentita di Paola Turci

A parlare per primo di divorzio era stato sempre Dagospia che, circa un mese fa, aveva scritto: "Il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea. Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche". Per quanto riguarda i motivi che avrebbero portato alla fine dell'amore, si parla di un presunto scambio d'affetto tra Paola Turci e Valentina Dispari durante un evento a Procida a inizio giugno, che Pascale non avrebbe gradito.

Francesca Pascale e Paola Turci

Viceversa, a Turci non sarebbe piaciuto il fuori onda del ‘corteggiamento' della compagna a Francesca Fagnani, durante la sua intervista a Belve. Tuttavia, poco dopo le indiscrezioni circolate sul loro conto, la cantante aveva rotto il silenzio e, al Corriere della Sera, aveva spiegato: "Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla".