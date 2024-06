video suggerito

Francesca Pascale e Paola Turci replicano al gossip sul presunto divorzio: “Sciocchezze basate sul nulla” Paola Turci smentisce quanto riportato da Dagospia sul divorzio con Francesca Pascale: “Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”. Non sono le prime (e nemmeno le ultime) a reagire con toni piccati a una delle notizie del noto sito, che però non hanno mancato, in alcuni clamorosi casi, di risultare poi veritiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Dopo Totti-Blasi, Bonolis-Bruganelli, Amendola-Neri, Fedez-Ferragni, la corona del rosario delle coppie scoppiate rischia di allungarsi di un altro grano: dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea", così ha tuonato Dagospia nella giornata di ieri. Oggi arriva la smentita delle dirette interessate, in particolare è Paola Turci a rispondere laconicamente al Corriere della sera: "Io e Francesca (Pascale, ndr) preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla".

La notizia del divorzio e i motivi della presunta rottura

"Dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea", aveva scritto Dagospia in una flash news, "Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”. litigi e ripicche, del tipo: a “Belve”, il fuori onda del “corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla turci. Viceversa, il video postato su instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)". Il video di Francesca Pascale che dice a Francesca Fagnani: "Ma adesso posso corteggiarti un po'?" fece il giro del web dopo la puntata di Belve come uno dei fuori onda più divertenti e audaci.

Gli altri gossip smentiti e poi risultati veri

Eppure la coppia ha respinto su tutta la linea l'ipotesi di una separazione. Non sono le prime (e nemmeno le ultime) a reagire con toni piccati a una delle notizie di Dagospia, che però non hanno mancato, in alcuni clamorosi casi, di risultare poi veritiere. È successo con Paolo Bonolis, che lo definì "sito de frignacce" quando uscì la flash sulla sua separazione da Sonia Bruganelli, e anche con Francesco Totti e Ilary Blasi, quando il sito cacciò per primo il nome di Noemi Bocchi, mostrandola sugli spalti dello stadio alle spalle dell'ex Capitano. In tutti e due i casi le motivazioni delle furibonde smentite furono legate agli equilibri di coppia già precari, per i quali avrebbero preferito maggiore privacy, e alla gestione dei figli, a tutela della loro armonia familiare già compromessa.