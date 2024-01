Ilary Blasi: “Totti voleva sputare in faccia ai giornalisti di Dagospia”, replica Roberto D’Agostino Un passaggio contenuto nel libro di Ilary Blasi ha provocato la dura risposta di Roberto D’Agostino di Dagospia. Proprio il sito del giornalista fu il primo a svelare la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Un passaggio contenuto nel libro di Ilary Blasi rischia di provocare una frattura tra Roberto D’Agostino, giornalista proprietario del sito Dagospia, e Francesco Totti. Nell’opera edita da Mondadori che la vede svelare la sua versione dei fatti a proposito della separazione con l’ex marito, Ilary inserisce un passaggio in cui fa riferimento proprio al sito che per primo svelò la relazione extraconiugale tra Totti e Noemi Bocchi, oggi sua nuova compagna. “Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. Gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto”, scrive Ilary, svelando quindi l’atteggiamento tenuto da Francesco nei confronti di quei giornalisti che avevano raccontato per primi quanto successivamente sarebbe risultato vero: l’ex capitano della Roma aveva una relazione con la donna fotografata insieme a lui allo stadio mesi prima che con Ilary Blasi ufficializzassero il divorzio.

La replica di Roberto D’Agostino a Totti

Roberto D’Agostino, con un flash pubblicato su Dagospia, ha replicato a Totti proprio a proposito del passaggio secondo il quale l’ex calciatore avrebbe voluto “sputare in faccia” ai giornalisti del suo sito: "Francesco Totti non ha perso il vizietto: dopo lo sputo a Poulsen, voleva sputare in faccia ai giornalisti di Dagospia (a France’, qua ce trovi)”, si legge su Dagospia da qualche ora. D’Agostino fa riferimento al famoso gesto del quale fu protagonista Totti nel corso della partita tra Italia e Danimarca agli Europei 2004 in Portogallo. “Nel libro ‘Che stupida’, Ilary Blasi racconta di quando, dopo che questo disgraziato sito pubblicò la notizia sulla loro crisi coniugale (febbraio 2022), il pupone le disse che avrebbe voluto regolare i conti con noi a colpi di saliva. ‘Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto’. Invece di ringraziarci per averlo liberato di una zavorra, Totti ci accusò di ‘fecche news' e ci voleva sputa’ in faccia (a Roma se dice: non sputa’ per aria che te ricasca addosso)”. Una replica comprensibilmente piccata arrivata proprio dal sito che per primo svelò la tresca tra Totti e Noemi, accusato a torto di avere divulgato una fake news.

Ilary Blasi ringrazia Dagospia nel suo libro

Al contrario di Totti, Ilary ringrazia Roberto D’Agostino nel suo libro. Ne parla come dell’unico giornalista che, in una Roma connivente, ha avuto il coraggio di raccontare pubblicamente e per primo la relazione tra il suo ex marito e l’attuale nuova compagna.