"Totti che legge un libro?", la replica di Noemi Bocchi a Ilary Blasi che aveva riso dell'ex marito Una foto di Francesco Totti con uno zainetto scolastico sulle spalle e le immagini di una pila di libri al suo fianco. Così Noemi Bocchi ha replicato a Ilary Blasi che a Verissimo aveva riso all'idea che l'ex marito leggesse il suo libro: "Francesco che legge un libro?".

A cura di Stefania Rocco

Una foto di Francesco Totti con uno zainetto scolastico sulle spalle e l’immagine di una pila di libri al suo fianco. A replicare a Ilary Blasi è Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex capitano della Roma. La donna, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato una frecciatina alla ex conduttrice dell’Isola dei famosi, proprio Ion queste ore sostituita da Vladimir Luxuria.

Perché Noemi Bocchi ha lanciato una frecciatina a Ilary Blasi

Noemi fa riferimento alla frase pronunciata da Ilary nel corso dell’intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo. “Credi che Francesco leggerà il tuo libro?”, le aveva chiesto la padrona di casa, provocando la risata incredula e provocatoria della collega, quasi una bonaria presa in giro a proposito delle abitudini letterarie dell'ex marito. “Francesco che legge un libro?”, si era domandata, in forma retorica, una divertitissima Blasi prima di scoppiare a ridere. Per questo motivo, Bocchi ha fotografato il compagno facendolo posare come se fosse in procinto di tornare a scuola, accanto a quei libri che la sua ex moglie sostiene non abbia mai aperto.

La Instagram story di Noemi Bocchi

Ilary Blasi e il messaggio di pace rivolto a Francesco Totti

Intanto, Ilary sembrerebbe sperare che le cose possano appianarsi. Nel libro “Che stupida” che – come il documentario “Unica” – racconta la fine del matrimonio durato vent’anni con Francesco Totti, manda un messaggio di pace all’ex marito. Lo ha invitato a cena, nella loro villa romana, affinché accetti di sedersi a tavola insieme a lei e ai loro figli per dare il via al quel progetto di famiglia allargata che la conduttrice Mediaset aveva sperato per loro. Un progetto che, alla lunga, potrebbe finire per coinvolgere anche i nuovi compagni dei due: Noemi Bocchi e Bastian Muller. Ma non è questo il momento e il post della nuova compagna di Totti non fa che dimostrarlo.