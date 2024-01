Ilary Blasi: “Vorrei invitare Francesco Totti a cena, spero sia felice con Noemi Bocchi” Ilary Blasi tende una mano all’ex marito Francesco Totti, invitandolo a cena nella speranza di ricostruire il loro rapporto dopo la separazione. E sul legame con Noemi Bocchi aggiunge: “Spero sia felice”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Che stupida”, il libro con il quale Ilary Blasi racconta la sua versione a proposito della fine del matrimonio con Francesco Totti – una versione già raccontata nel documentario “Unica” e che è stata recentemente smentita dalle dichiarazioni di Cristiano Iovino – si conclude con un invito: quello che la conduttrice rivolge all’ex marito affinché entrambi seppelliscano l’ascia di guerra. Il motivo di questo cambiamento repentino, Ilary lo racconta nell’intervista rilasciata al Corriere:

Sì, perché le cose possono succedere ma vanno affrontate. Ci si parla, era quello che mi aspettavo. Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo. Forse non ha avuto il coraggio, ancora una volta non ho una risposta. Magari ha cercato di vedere se riusciva a rimettere le cose a posto, non lo so.

Ilary Blasi: “I miei figli si rendono conto di quello che succede”

Il disgelo che si intravede per la prima volta nelle parole di Blasi ha una ragione: la conduttrice afferma che, nonostante l’interesse condiviso con Totti di tutelare il benessere dei loro figli, i ragazzi, soprattutto quelli più grandi, ne avrebbero risentito:

Hanno un buon rapporto con entrambi. Non ho fatto nulla per aggiungere tensione tra loro e il padre. È giusto che lo frequentino. Che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi. Non hanno assolutamente colpa mamma mia no, proprio no, almeno questo peso non l’hanno vissuto. Certo, all’inizio non è facile e certe scelte le ho fatte anche d’istinto. Su questo l’interesse di tutti e due era di proteggere – mi viene da ridere – il più possibile i figli. Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così. Eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo… come dire… insomma…i grandi ovviamente si rendono conto di quello che succede.

Ilary Blasi commenta il legame tra Totti e Noemi Bocchi

Infine, Ilary fa sapere di non essere contraria al rapporto nato tra Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi: “Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena”. Lei stessa, del resto, ha voltato pagina insieme a Bastian Muller. E a proposito della possibilità di risposarsi, conclude: “Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Uno direbbe: ma come, anche dopo questa esperienza? Però, cosa posso dire, io continuo a crederci, quindi perché mettere dei muri? La vita è così strana… Essere sposata non è stata assolutamente una esperienza traumatica, per me… e poi dicono che il secondo è più bello, quindi…”.