“Noemi Bocchi non ha visto Unica, Totti dispiaciuto”: le loro reazioni al docufilm di Ilary Blasi Il settimanale Chi parla di Francesco Totti e Noemi Bocchi, paparazzati in un ristorante della Capitale “felici e innamorati”. La rivista parla delle loro risposte al docufilm di Ilary Blasi, Unica: “Lei non lo ha visto, è disinteressata. Lui è dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli”.

A cura di Gaia Martino

Il nuovo numero della rivista Chi vede in copertina Francesco Totti e Noemi Bocchi. L'uscita di Unica, il docufilm di Ilary Blasi nel quale parla della fine del matrimonio con l'ex calciatore e dei tradimenti con la nuova compagna, li ha posti inevitabilmente al centro della cronaca rosa. Entrambi però, stando al racconto del settimanale, non sembrerebbero essere turbati dalle nuove dichiarazioni della conduttrice televisiva. Si sono mostrati "sorridenti, felici, innamorati" davanti ai paparazzi. Qualche giorno fa lei aveva scritto su Instagram: "Non ho tempo per cose che non valgono".

La reazione di Noemi Bocchi e Francesco Totti al docufilm Unica

Il settimanale Chi a corredo di nuove foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi, paparazzati in un ristorante della Capitale, racconta le loro reazioni dopo la diffusione di Unica, il docufilm Netflix, tra i più visti del momento in Italia. "Agli amici lei ha ribadito il proprio disinteresse per l'argomento, facendo capire di non aver neanche visto il documentario" si legge. "Totti invece sembra dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica".

I due si sono così fatti fotografare dai paparazzi della rivista mentre, seduti al tavolo di un ristorante romano, si baciano e abbracciano davanti ad alcuni amici. La loro storia d'amore sarebbe nata nel gennaio del 2022 ufficialmente e "Sono attesi passi importanti per la loro relazione". Negli ultimi mesi, infatti, si è parlato di un presunto desiderio di fare un figlio insieme.

La scelta di Ilary Blasi di realizzare Unica

Il settimanale Chi parla anche della scelta di Ilary Blasi di spiattellare la verità al colosso streaming. "Il motivo è un mistero, forse aspettava il momento giusto, o la proposta di Netflix era allettante". Stando al racconto della rivista la conduttrice televisiva potrebbe aver voluto raccontare la sua verità a Peppi Nocera, autore dell'intervista di Netflix, per far sì che venisse trasmessa "in tutto il mondo", essendo "Totti così popolare a ogni latitudine".