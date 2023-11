Chi è Giorgia Lillo Lori, la moglie del cugino di Totti: accompagnò Ilary Blasi da Noemi Bocchi Giorgia Lillo Lori è la moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, che compare nel docufilm Unica accanto a Ilary Blasi. Insieme le due donne raccontano la fuga fuori casa di Noemi Bocchi per non essere scoperte. Sconosciuta l’età di Giorgia, è mamma di due bambini.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia Lillo Lori è la moglie del cugino di Francesco Totti: grande amica di Ilary Blasi, è presente nel docufilm Unica. Si schiera dalla parte della conduttrice televisiva, racconta della storia più chiacchierata del gossip italiano, rivelando che il marito Angelo Marrozzini e Totti, nonostante la vita trascorsa insieme, "non si sentono più. I rapporti non sono più buoni". È stata lei ad accompagnare Ilary Blasi fuori casa di Noemi Bocchi: insieme nel docufilm hanno raccontato anche un retroscena divertente legato a quella sera.

Chi è Giorgia Lillo Lori, parente di Totti e cara amica di Ilary Blasi

Nel docufilm Unica è descritta come la cugina di Francesco Totti. In realtà il legame di parentela nasce perché è sposata con Angelo Marrozzini, cugino del Pupone. Quest'ultimo fece anche da testimone alle loro nozze, come attestano anche le foto condivise su Facebook da lei. Grande tifoso della Roma, per Totti Marrozzini è sempre stato presente: racconta La Repubblica che l'ex calciatore dedicò al cugino il suo 200esimo gol.

Totti al matrimonio di Giorgia Lillo Lori e Angelo Marrozzini (foto Facebook)

Estremamente riservata, il suo profilo Instagram è privato. Giorgia Lillo Lori è mamma di due bambini, come attestano le foto condivise su Facebook, ed è originaria di Roma.

Il rapporto con Ilary Blasi e la fuga fuori casa di Noemi Bocchi

Nel docufilm Unica, Giorgia Lillo Lori è molto presente. Cara amica di Ilary Blasi, le è stata accanto nei momenti più felici e in quelli più tristi. "Ilary è una donna meravigliosa, magari è una che prima di abbracciarti ci mette 8 anni, ma è sincera, bella, proprio forte" dice. Il marito e Francesco Totti non avrebbero più rapporti, e quando hanno scoperto di Noemi Bocchi "non potevo crederci, oh. Quando me l’hai raccontato…se capitava a me una cosa del genere mi ricoveravano in clinica". È stata lei ad accompagnare la conduttrice dall'attuale compagna dell'ex calciatore: insieme a Ilary, nel docufilm, racconta la scena nella quale, nel tentativo di scappare per non essere viste, beccano in pieno un albero in retromarcia.