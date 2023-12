La reazione di Noemi Bocchi al docufilm Unica di Ilary Blasi: “Non ho tempo per cose che non valgono” Noemi Bocchi rompe il silenzio ad una settimana dall’uscita del docufilm “Unica” di Ilary Blasi su Netflix. La compagna di Francesco Totti lancia una frecciata alla conduttrice pubblicando una storia, piuttosto eloquente, su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di una settimana dall'uscita di Unica, il docufilm di Ilary Blasi su Netflix, arriva anche la reazione di Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti ha pubblicato su Instagram una storia che ha tutta l'aria di essere un chiaro richiamo all'ex moglie del Capitano della Roma, che in un'ora e venti ha raccontato la sua storia a telecamere spianate.

La frase di Noemi Bocchi rivolta a Ilary Blasi

Il riferimento a Ilary Blasi appare piuttosto evidente, dal momento che nello scatto pubblicato su Instagram da Noemi Bocchi, si vede il volto di una donna che ha tra le labbra una sigaretta e compare la frase: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente". Una reazione piuttosto forte che però segue la scia del suo compagno che, dopo l'arrivo di Unica su Netflix, ha semplicemente ha detto: "Faccia e dica ciò che vuole" in rivolgendosi alla ex moglie, mostrandosi distaccato e disinteressato. Altro dettaglio che richiama nell'immediato alla conduttrice è la sigaretta. La padrona di casa dell'Isola dei Famosi, infatti, ha indossato per il suo racconto delle scarpe con un tacco a forma si sigaretta, ragion per cui non poteva esserci collegamento più chiaro di questo, voluto da Noemi.

Il racconto di Ilary Blasi

In Unica, Ilary Blasi racconta nel dettaglio tutto quello che è successo prima della notizia della separazione da suo marito Francesco Totti. Pur non chiamandola mai per nome, la conduttrice menziona più volte Bocchi per parlare dei suoi rapporti con il marito, diventati sempre più frequenti e di cui lei non era mai venuta a conoscenza, fino a quando non è stato un racconto della figlia ad insospettirla. Da quel momento, la scoperta della storia parallela dell'ex Capitano non è più stata una supposizione, ma una realtà, da cui è scaturito tutto quello che è venuto dopo l'annuncio della separazione.