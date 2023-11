Ilary Blasi e la sigaretta nascosta durante le riprese di Unica: il dettaglio nel look per la vendetta Ilary Blasi ha scelto di dare un tocco di eccentricità al suo “revenge dress” nel docufilm Unica. Ecco il significato nascosto nei suoi tacchi dalla forma orginale.

Se è vero che "la vendetta è un piatto che va servito freddo", il docufilm Unica di Ilary Blasi è un gelido esempio di rivincita. Il lungo confessionale arriva a quasi un anno dalla separazione con il Pupone, così è difficile concentrarsi su altro che non sia il suo monologo. Con la giusta attenzione, però, si può notare un particolare originale del suo "revenge dress". Ilary punta a fare chiarezza su quanto è accaduto con la rottura con Francesco Totti, dai rolex alla faccenda del caffè. Tutto è calcolato: scelta dei "testimoni", ricostruzione dei fatti e anche l'outfit. A dirlo è un dettaglio nascosto nelle décolléte.

Il significato del tacco eccentrico di Ilary Blasi

Nel docufilm c'è una scena in cui Ilary Blasi cammina tra le strade di Londra con un outfit appariscente e carica di gioielli, ridendo dice di venire spesso scambiata per una russa. Si sa che Ilary è "unica" anche nella scelta degli outfit e non è raro vederla sfoggiare capi vistosi. Nella serie, però, aveva una semplice camicia bianca oversize e un pantalone nero: un revenge dress elegante ed essenziale, come la sua confessione.

credits Instagram @albertociaschiniofficial

La particolarità del suo look è nascosta nel tacco delle sue décolleté, non a spillo ma a forma di sigaretta (da 110 cm). Si tratta delle Smoking Hot Pump Patent di Alberto Cischini (550 euro), in vernice nera e dalla punta sfilata. Una scarpa che sul sito ufficiale viene definita "non convenzionale, al confine tra eleganza, ironia e sensualità", descrizione che a pensarci bene riflette un po' il mood del racconto di Ilary Blasi. Una cosa è certa, se voleva far passare il messaggio che non era lei ad avere i piedi in due scarpe, ci è riuscita.

Smoking Hot Pump Patent Alberto Ciaschini – credits shop.albertociaschini.it

I tacchi dalle forme originali

Altri stilisti in passato avevano giocato con la silhouette delle scarpe, sostituendo lo stiletto con qualcosa di molto originale. Lo ha fatto per esempio Loewe con i suoi sandali dal tacco a forma di candelina di torta di compleanno, boccetta di smalto, rosa rovesciata o guscio di uovo infranto.

credits Instagram @ellefanning

A "camminare sulle uova" era stata l'attrice Elle Fanning, che tempo fa aveva scelto di indossare i sandali della collezione Primavera/Estate 2022 di Loewe, proprio quelli con il tacco a forma di uovo rotto.