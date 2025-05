video suggerito

Perché Ilary Blasi era vestita di nero al party per i 10 anni della figlia Chanel Look all'insegna del nero per Ilary Blasi, al party per i 18 anni della figlia Chanel: c'è un motivo e lo ha rivelato la event planner del party.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi e Chanel

Due cambi d'abito, i fuochi d'artificio, un menu composto dai suoi piatti preferiti: Chanel Totti ha voluto una festa davvero su misura, per i suoi 18 anni, un party che in qualche modo la rappresentasse. Ma soprattutto, ha voluto intorno a sé tutti gli amici: circa 200 invitati. Mancava solo Cristian Babalus, il suo ex fidanzato: tra i due sarebbe finita la love story proprio poco prima del party. Alla serata erano ovviamente presenti anche il fratello Cristian (che l'ha stupita con un enorme bouquet di rose), la sorellina Isabel, mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti. La conduttrice e il calciatore erano assieme ai rispettivi nuovi compagni, Bastian Muller e Noemi Bocchi.

Il look di Ilary Blasi

Mentre la festeggiata ha scelto due cambi d'abito glamour da vera diva, un vestito più scintillante dell'altro, Ilary Blasi ha puntato su qualcosa di decisamente trendy. La conduttrice ha indossato un completo classico black&white, ma dal tocco mannish: giacca monopetto, pantaloni a sigaretta coordinati, camicetta bianca, cravatta Prada con inconfondibile logo a triangolo in metallo della Maison bene in vista.

Ilary Blasi

La conduttrice ha completato il look con un paio di décolleté glitterate color argento, aggiungendo un tocco di colore che ha dato il giusto brio all'outfit rendendolo più accattivante e moderno: una borsa verde firmata Hermes. La mamma della festeggiata si è allineata alla tendenza del momento: tutte amano il power suit.

Bastian Muller e Ilary Blasi

Perché la coppia era vestita di nero

Prosegue a gonfie vele la love story tra Ilary Blasi e Bastian Muller: è arrivata anche la proposta di matrimonio. I due erano vestiti coordinati alla festa per i 18 anni di Chanel, all'insegna del nero. È qualcosa che fanno spesso, sono fan del matcy matchy, ma stavolta c'è un motivo. Lo ha chiarito la event planner del party Annalisa Vollero a Fanpage.it: "La festeggiata ha dato un dress code elegant black". Era infatti vestita di nero anche la piccola Isabel, come lei anche Cristian Totti e gli altri invitati, perfettamente allineati dunque al tema elegant black della serata.

Isabel e Chanel