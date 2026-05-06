Chanel Totti sostiene mamma Ilary al GF: il look da camerino è con pantaloni cargo e maglia da baseball

Chanel Totti era al GF Vip a sostenere mamma Ilary Blasi ma ha preferito non apparire in studio, ha seguito la puntata dal camerino. Cosa ha indossato per l’occasione?

Ieri sera è andata in onda la puntata 14 del Grande Fratello Vip e la conduttrice Ilary Blasi è stata ancora una volta la grande protagonista tra battute, ironia e stile minimal. Sebbene in studio fosse affiancata solo dalle colleghe opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Bonamici, nel camerino ha voluto una persona speciale: la figlia Chanel Totti, che spesso rimane nel backstage a seguire la diretta da una posizione "privilegiata". Reduce dall'esperienza a Pechino Express, l'influencer per il momento vuole evitare i riflettori televisivi, preferisce documentare la sua normale quotidianità sui social. Cosa ha indossato per sostenere la mamma negli studi di Canale 5?

Il look oversize di Chanel Totti

Chanel Totti condivide un rapporto davvero speciale con mamma Ilary Blasi e non sorprende che appaia spesso negli studi del GF Vip a sostenerla. Se per il debutto aveva deciso di sedersi tra il pubblico, nelle settimane successive si è sempre (o quasi) immortalata nell'enorme camerino della madre con alle spalle la tv sintonizzata su Canale 5. Anche ieri lo ha fatto e ha sfoggiato un look insolito ma allo stesso tempo super trendy. Per lei niente completi eleganti, tubini chic o blazer da business woman, ha lasciato trionfare il casual e le silhouette oversize con un paio di pantaloni cargo camouflage e una maxi t-shirt a fondo nero con scritte bianche e grigie, un modello ispirato al mondo del baseball americano che ha aggiunto un ulteriore tocco sportivo all'outfit.

Chanel Totti con la maglia da baseball

Chanel Totti con le sneakers griffate e vintage

Nel look di Chanel Totti non poteva mancare un dettaglio griffato: le scarpe. Ha infatti indossato un paio di sneakers bianche di Celine, per la precisione Ct-02 di pelle, quelle a stivaletto con i lacci e uno strappo sul collo del piede. Trattandosi di un capo di una vecchia collezione, è possibile trovarle sul web solo di seconda mano, il loro prezzo? Un buon usato viene venduto a oltre 450 euro. La figlia di Ilary, complice il fatto che non sarebbe dovuta apparire in tv, ha puntato su un beauty look molto semplice con make-up appena accennato e capelli legati in una coda di cavallo alta e tirata. Avrà seguito tutta la puntata dal camerino o avrà solo accompagnato la madre in segno di sostegno?

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