Cosmetici, dal 1° maggio il via alle nuove regole: dai profumi allo shampoo cosa cambia per proteggere la salute

Dal 1° maggio entrano in vigore le nuove regole europee sui cosmetici: più controlli e restrizioni su sostanze potenzialmente cancerogene, mutogene e tossiche in profumi, creme, shampoo e smalti per rafforzare la sicurezza dei consumatori.

Entrano in vigore oggi, 1° maggio, le nuove regole europee sui cosmetici previste dal regolamento UE 2026/78, che introducono un aggiornamento significativo della normativa sulla sicurezza dei prodotti di uso quotidiano. Le nuove disposizioni riguardano un’ampia gamma di cosmetici, dai profumi agli smalti, passando per shampoo, bagnoschiuma, creme e prodotti per l’igiene orale. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute dei consumatori riducendo l’esposizione a sostanze potenzialmente pericolose o dannose, da quelle cancerogene a quelle mutagene o tossiche per la riproduzione. Il regolamento coinvolge anche tutta la filiera professionale, quindi parrucchieri, estetisti e operatori del settore dovranno verificare attentamente gli ingredienti dei prodotti utilizzati e adeguare scorte e forniture alle nuove norme, con controlli più rigidi sull’idoneità dei cosmetici impiegati nei trattamenti.

L'obbiettivo delle nuove regole europee

L’aggiornamento della normativa in vigore dal 2009 arriva dalla Commissione europea, che ha aggiornato l’elenco delle sostanze consentite nei cosmetici intervenendo su composti classificati come CMR, cioè cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Molti ingredienti vengono ora vietati o fortemente limitati perché considerati a rischio per la salute umana, soprattutto in caso di uso prolungato o quotidiano. Tra le principali modifiche rientrano restrizioni su sostanze presenti in fragranze, conservanti e agenti chimici utilizzati per garantire durata e resa estetica dei prodotti.

Profumi: limitazioni sulle fragranze floreali

Un primo focus riguarda i profumi, le nuove regole non vietano completamente le fragranze floreali, ma impongono limiti più severi a specifiche molecole aromatiche utilizzate per intensificare le essenze, in particolare l’Hexyl Salicylate. Questo vuol dire che sarà fatta una riformulazione di molte composizioni, con una riduzione dell'Hexyl Salicylate fino al 2% e quindi dell’intensità di alcune note olfattive soprattutto nei prodotti di largo consumo.

Riduzioni anche per shampoo, bagnoschiuma e creme

Il regolamento interviene anche nel settore di dentifrici, creme, shampoo e bagnoschiuma, anche qui sulle sostanze profumanti, quindi l’Hexyl Salicylate. In questi casi i limiti vengono resi più stringenti, per ridurre l’esposizione quotidiana a composti considerati critici: la sostanza cancerogena viene ridotta quindi a 0,5% nei prodotti a risciacquo (shampoo e bagnoschiuma), a 0,3% nelle creme viso, lozioni o deodoranti e addirittura a 0,001% nei prodotti per l’igiene orale, come dentifrici e collutori. Queste limitazioni così importanti, soprattutto nel caso di dentifrici e collutori, è dovuta alla zona particolarmente sensibile che tocca la sostanza, quella della bocca.

Conservanti vietati o fortemente limitati

Un altro aspetto chiave della nuova normativa riguarda il Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol), ovvero un conservante antibatterico usato per shampoo, detergenti e creme o make-up più fluidi. Resterà consentito anche se fortemente limitato (0,2% in prodotti da risciacquare, 0,15% per creme), mentre sarà vietato all'interno di prodotti spray, aerosol e in prodotti per la bocca.

Addio a smalti glitterati e gel

Infine, uno dei cambiamenti più visibili riguarda smalti e prodotti per manicure. È ufficialmente vietato l’Argento (CI 77820), utilizzato per effetti metallici o molto brillanti, come quelle impiegate negli smalti con i glitter e nei gel, ma anche nei prodotti spray. Dal 1 maggio non sarà più venduto o usato, poiché è stato riconosciuto come sostanza altamente tossica per la riproduzione. Rimarrà unicamente in piccole quantità (0.2%) in rossetti, ombretti e altri limitati prodotti make-up.