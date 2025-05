Ilary Blasi, dove e come ha ricevuto la proposta di matrimonio da Bastian Muller

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un periodo particolarmente felice dal punto di vista sentimentale: sebbene il suo programma The Couple sia stato chiuso all'improvviso dopo essersi rivelato un flop, è riuscita a "consolarsi" con una vacanza a sorpresa sul Lago di Como. Qualche giorno fa si era mostrata in una delle ville più esclusive della cittadina ma solo oggi sono stati scoperti alcuni dettagli del viaggio: a organizzarlo è stato il compagno Bastian Muller, che ha pianificato tutto nei minimi dettagli per fare una romantica proposta di matrimonio. Paparazzati durante la consegna dell'anello, i due sarebbero prontissimi per diventare marito e moglie. Dove e come si è svolto l'atteso evento?

La proposta di nozze sul Lago di Como

Il settimanale Chi ha ricostruito la proposta di matrimonio di Bastian Muller a Ilary Blasi. Lo scorso weekend l'imprenditore ha fatto una sorpresa alla compagna, andandola a prendere a lavoro e portandola a Villa d'Este, sul Lago di Como. Non sapendo nulla del viaggio improvvisato, Ilary è dovuta passare al centro commerciale per acquistare il necessario per passare una notte fuori. Ieri, poi, i due hanno noleggiato uno scafo per fare un giro sul lago (esperienza che costa tra i 300 e gli 800 euro a seconda del tempo e della barca scelta) ma quello che nessuno si aspettava è che Bastian si sarebbe inginocchiato per mostrare l'anello di fidanzamento. Ilary, visibilmente commossa, lo ha baciato appassionatamente e gli ha sussurrato la risposta.

Il look di Ilary Blasi per la proposta di matrimonio

Cosa ha indossato Ilary Blasi per la proposta di nozze? Non avendo assolutamente idea di quello che sarebbe accaduto a bordo dello scafo, ha puntato tutto sulla comodità. Poco prima di ricevere l'anello si era lasciata immortalare in versione casual con leggings neri e maglione a collo alto color panna, portato con sotto una t-shirt bianca a maniche lunghe. Come evidente nelle foto paparazzate, ha inoltre completato il look con un trench beige. Capelli scuri lasciati sciolti e lisci, manicure dark e make-up dai toni naturali: nonostante non fosse preparata al gran momento, la conduttrice è apparsa ugualmente curatissima e super sofisticata. Ora si metterà alla ricerca dell'abito bianco per il suo secondo matrimonio?

