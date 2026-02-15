Ilary Blasi riceve l’anello da Bastian Muller: il prezioso regalo durante la vacanza a Parigi

Ilary Blasi

Love is in the air: a San Valentino più che mai. Sui social è stato un tripudio di cuori, fiori, dediche e petali di rose: tutti hanno voluto testimoniare le sorprese delle giornate speciali vissute assieme al proprio partner. È stata sicuramente un giornata di festa anche per Ilary Blasi, volata a Parigi assieme al compagno. E Bastian Muller ha reso tutto indimenticabile e magico con un regalo che racchiude davvero un significato importante: non è solo un gioiello prezioso, è una vera e propria promessa, è un pegno d'amore. Al dito della conduttrice, infatti, spicca un grosso anello che inevitabilmente fa pensare subito ad aria di nozze.

Il gioiello, nella foto scattata per immortalare il momento, spicca in primo piano: sullo sfondo si nota imponente la Tour Eiffel. Non si conoscono i dettagli, né quale gioielleria lo abbia realizzato, o ancora se sia un anello personalizzato, dunque commissionato e fatto fare appositamente per la conduttrice. Sembra ci sia con pavé di diamanti sulla fascia e che sia in oro bianco o platino. La forma ricorda un quadrifoglio o un fiorellino.

L’anello di fidanzamento di Ilary Blasi

Il divorzio tra Ilary blasi e Francesco Totti non è stato ancora ufficializzato legalmente: l'ultima udienza però si terrà a breve, è in programma a marzo. A quel punto potrebbe effettivamente mettersi in moto la macchina organizzativa che porterebbe la coppia a dare un'ulteriore concretizzazione al loro già solido rapporto. La relazione tra i due è iniziata nel 2023 ed è andata avanti in modo graduale. Nei primi tempi sono stati attenti a non cadere in un'eccessiva esposizione mediatica: l'imprenditore tedesco è un uomo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, non abituato ad avere i riflettori puntati addosso. Poi c'è stata la conoscenza delle rispettive famiglie e oggi, infatti, si dividono tra Italia e Germania. Sicuramente hanno in comune la passione per i viaggi: in questi anni hanno visitato molte città e Paesi.

Ma a Parigi sono particolarmente legati: è lì che hanno fatto la loro prima fuga d'amore, quella che li ha effettivamente resi una coppia dopo tanti rumors. E a distanza di tempo sono tornati nella romantica capitale, nel giorno di San Valentino. Non poteva che essere quella la meta di questo viaggio importante, con tanto di anello.

Si aggiungeranno anche loro alla lista di celebrities che convoleranno a nozze nel 2026? L'elenco è già piuttosto lungo: indosseranno l'abito bianco Vanessa Incontrada, Aurora Ramazzotti, Georgina Rodriguez, i Me Contro Te.