Ilary Blasi prende in giro il fidanzato Bastian Muller per i calzini nelle ciabatte

“Dimmi che stai con un tedesco senza dirmi che stai con un tedesco”: Ilary Blasi ha simpaticamente ironizzato sulle abitudini in fatto di stile del compagno.

Il pubblico televisivo ama molto l'ironia di Ilary Blasi: è la sua arma, quella con cui affronta ogni situazione. Come dimenticare quando ha taggato Francesco Totti mentre era davanti a un negozio Rolex, dopo la conferma della separazione e con la guerra per la spartizione dei beni di lusso in corso! È stata una frecciatina che ha fatto il giro dei social e che le è costata pure una multa per sosta vietata! Ma vuoi mettere la soddisfazione…! Con altrettanta ironia, la conduttrice si è soffermata anche sullo stile del nuovo compagno, su un elemento in particolare piuttosto discutibile: i calzini dentro le ciabatte o si amano o si odiano!

Ilary Blasi e l'ironia su Bastian Muller

Archiviato il matrimonio col Pupone, Ilary Blasi ha voltato pagina. La conduttrice da diverso tempo ormai fa stabilmente coppia con Bastian Muller, una storia su cui all'inizio forse avrebbero scommesso in pochi e che si sta invece rivelando qualcosa di molto serio. I due hanno conosciuto le rispettive famiglie, si dividono tra Italia e Germania (lui è tedesco), hanno progetti concreti in ballo: si parla addirittura di matrimonio. Lei è innamoratissima e molto felice.

Ospite a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin, ha detto che le piace molto il senso di sicurezza che prova col compagno, un uomo molto riservato. La loro, infatti, è una storia che stanno vivendo lontano dai riflettori. A quanto pare, però, se proprio dovesse dire un difetto del suo Bastian, Ilary Blasi punterebbe sullo stile! La conduttrice si è soffermata sul look del compagno, evidenziandone un elemento in particolare. È qualcosa che un tempo faceva orrore: nessuno si sarebbe mai sognato di farsi vedere in pubblico con la temibile accoppiata sandali-calzini!

In realtà, oggi si tratta di un abbinamento del tutto sdoganato, anche dalle celebrity, che nelle occasioni più casual e casalinga hanno detto di sì a quello che un tempo era un po' la "divisa" del turista tedesco in Italia. Infatti, nel mostrare il piede del compagno, Ilary Blasi ha simpaticamente scritto proprio: "Dimmi che stai con un tedesco senza dirmi che stai con un tedesco". La coppia calzino-sandalo o calzino-ciabatta non fa più notizia, anche in pubblico: Jennifer Lawrence l'ha azzardata a Parigi, addirittura durante la Fashion Week!

Ma non è la sola che ha avuto il coraggio di dichiararsi fan di questa combo, decisamente comoda anche se un po' antiestetica! Cristina Marino in aeroporto, Chiara Ferragni per le vie di Milano: ormai non c'è più alcuna vergogna nel mettere le ciabatte coi calzini nella propria quotidianità, non solo nell'intimità della propria abitazione nascondendosi da occhi indiscreti. Adesso ciò che conta, è solo sentirsi liberi di vestirsi come più pare e piace: sì, anche da turista tedesco in vacanza in Italia in stile Bastian Muller!