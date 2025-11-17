Ilary Blasi e Totti, fissata la data del divorzio: “Lei pensa alle nozze con Bastian Muller entro il 2026”

Ilary Blasi vuole sposare Bastian Muller. Dopo tre anni di relazione e una separazione piuttosto chiacchierata dall‘ex marito Francesco Totti, la conduttrice sarebbe decisa a fare il grande passo con il nuovo compagno. Nel frattempo, stando a quanto racconta sempre Il Messaggero, è stata stabilita la data ufficiale del divorzio dall'ex compagno.

Ilary Blasi vuole sposare Bastian: quando saranno le nozze

Ilary Blasi è intenzionata a costruire un futuro con Bastian Muller, con cui ormai fa coppia fissa da 3 anni. Secondo le indiscrezioni, infatti, la conduttrice sposerà l'imprenditore tedesco nel giugno 2026. Il mese sarebbe stato stabilito, mentre non ci sarebbero ancora una data precisa e una location. Quel che è certo, però, secondo la versione riportata dal Corriere dello Sport, è che i futuri sposi vogliono stare lontano da Roma per la loro cerimonia con rito civile. Una scelta probabilmente dettata dalla voglia per Blasi di lasciarsi alle spalle le grandi nozze nella Capitale con Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Il divorzio Totti-Blasi: l'udienza e le questioni rimaste in sospeso

Nel frattempo la separazione tra Totti e Blasi continua il suo corso e si avvicina sempre di più al capitolo finale. Secondo Il Messaggero, è stata stabilita la data dell'udienza di divorzio: 22 marzo 2026. A partire da quel giorno, i due ex coniugi non saranno più marito e moglie e potranno, se lo desiderano, risposarsi una seconda volta. E se la conduttrice vorrebbe realizzare questo desiderio la prossima estate- motivo per cui avrebbe spinto per concludere la causa di separazione- Totti non lo avrebbe in programma. Con la nuova compagna Noemi Bocchi la relazione procede per il verso giusto, nonostante qualche problema legato al trasferimento e al cambio casa nella Capitale. Da capire, ancora, l'assegno di mantenimento che l'ex capitano della Roma dovrà versare a Blasi per i loro tre figli, Chanel, Cristian e Isabel.