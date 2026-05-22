Ilary Blasi in tribunale con la borsa da 3800 euro: la nuova provocazione a Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati oggi, 22 maggio, davanti ai giudici di Roma per una nuova udienza legata al divorzio. A catturare l’attenzione è stato un dettaglio del look della conduttrice: una borsa dal valore di circa 3.800 euro. La scelta dell’accessorio ha riacceso i riflettori su uno dei passaggi più mediatici e grotteschi della loro rottura: la cosiddetta “guerra delle borse”.

Nuovo capitolo in tribunale per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due ex coniugi si sono ritrovati oggi, 22 maggio, davanti ai giudici di Roma per una nuova udienza legata alla separazione giudiziale. A catturare l'attenzione dei presenti e dei fotografi, tuttavia, è stato un dettaglio del look della conduttrice: una borsa firmata Bottega Veneta, modello "The Pouch" in una tonalità azzurro acceso, dal valore commerciale di circa 3.800 euro. La scelta dell'accessorio, mostrato con decisione sotto il braccio all'ingresso dell'aula, è stata immediatamente letta come una provocazione silenziosa nei confronti dell'ex capitano della Roma, riaccendendo i riflettori su uno dei passaggi più mediatici e grotteschi della loro rottura: la cosiddetta "guerra delle borse".

La disputa sulle borse tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La vicenda risale ai primi mesi successivi all'annuncio della separazione. Come emerso anche dalle memorie legali depositate all'epoca e dai successivi racconti pubblici, Francesco Totti aveva sottratto e nascosto l'intera collezione di borse griffate della conduttrice, tra cui pezzi pregiati di Chanel, Gucci e Dior, come contromisura al presunto prelievo, da parte della showgirl, della sua collezione di Rolex custoditi in una cassetta di sicurezza. Ilary Blasi era riuscita a rientrare in possesso dei suoi accessori solo dopo settimane, scoprendo che erano stati occultati all'interno di un soppalco della maxi villa all'Eur, una "caccia al tesoro" domestica che aveva poi portato i legali della conduttrice a presentare un ricorso d'urgenza per la restituzione dei beni. Esibire oggi un nuovo pezzo da collezione d'alta moda davanti ai giudici e all'ex marito rappresenta, nei fatti, l'ultimo ironico promemoria di quella battaglia legale.

Il punto sul divorzio

Al di là dei risvolti di colore, l'udienza odierna rappresenta uno snodo cruciale per definire i dettagli patrimoniali e legali della separazione. Il focus principale dei magistrati resta la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli e l'addebito della separazione. Ciascuna parte ha depositato memorie volte a dimostrare la responsabilità dell'altro nella fine del matrimonio: da un lato Totti punta il dito sui presunti flirt antecedenti della conduttrice, dall'altro i legali di Blasi insistono sulla relazione dell'ex calciatore con Noemi Bocchi. Inoltre, resta da definire la gestione a lungo termine della villa dell'Eur, attualmente assegnata alla conduttrice per tutelare la continuità abitativa dei figli ancora non completamente indipendenti, ma la cui proprietà e i relativi costi di gestione rimangono oggetto di scrutinio da parte dei rispettivi collegi difensivi.