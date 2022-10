Francesco Totti ha restituito le borse a Ilary Blasi, i Rolex sono ancora in mano alla conduttrice L’ex capitano della Roma, alla fine, si è deciso a restituire le borse a Ilary Blasi sperando così di ottenere di nuovo i Rolex.

Un nuovo capitolo nella drammatica separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, alla fine, si è deciso a restituire le borse a Ilary Blasi. Lo scrive il Corriere della Sera che legge il gesto come il "primo passo" per un accordo. Sono tornate alla Blasi, quindi, tutte le borse delle case di moda più importanti, per un valore commerciale molto alto. Restano ancora in mano a Francesco Totti, a quanto pare, tutte le scarpe della collezione della conduttrice.

Un passo avanti ma non troppo

Chanel, Hermés, Gucci, Dior. Sono solo alcune delle importanti griffe che fanno parte del ricco assortimento di borse di Ilary Blasi, che adesso sono finalmente ritornare di sua proprietà. Le borse erano nella maxi-villa all’Eur. Francesco Totti le avrebbe prese durante la vacanza in Croazia di Ilary Blasi. La restituzione delle borse, nelle idee degli avvocati, avrebbero potuto scongiurare la separazione giudiziale ma pare che la Blasi sia irremovibile su questo punto, così come sui Rolex: nessuna conciliazione, solo tribunale.

Ma Ilary si è tenuta i Rolex

Se le borse sono tornate a casa, i Rolex sono ancora in mano a Ilary Blasi. La rappresaglia della conduttrice dopo il gesto di Francesco Totti: il "ratto dei Rolex", scrive il Corriere della Sera. La conduttrice aveva prelevato insieme al padre Roberto, dalla cassetta di sicurezza della banca, tutti gli orologi preziosi, un mese prima che la coppia annunciasse la separazione. Un gesto di vendetta dopo che Ilary Blasi avrebbe avuto la conferma della storia tra l'ex marito e Noemi Bocchi.

Quando Francesco Totti riavrà i Rolex

Il giudice civile fisserà presto una nuova udienza. Sarà in questa sede che Francesco Totti spera di vedere premiata la sua volontà di restituire le borse, riuscendo quindi ad arrivare di nuovo in possesso dei suoi preziosi orologi.