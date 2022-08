Ilary Blasi in Croazia: anche in barca indossa la borsa griffata (che vale oltre 4mila euro) L’estate non è ancora finita per Ilary Blasi: la conduttrice si è concessa qualche giorno in barca tra costumi, caftani trasparenti e…borse di lusso!

A cura di Beatrice Manca

Le vacanze di Ilary Blasi non sono ancora finite: la conduttrice televisiva ha deciso di prendersi un lungo periodo di relax dopo la separazione da Francesco Totti, per ritrovare la serenità e allontanarsi dal gossip. Prima un safari in Africa, poi qualche giorno di mare a Sabaudia – meta delle vacanze di famiglia con Totti e i bambini – e infine un lungo soggiorno sulle Dolomiti, tra scarponcini da trekking e camicie di flanella. Ora Ilary Blasi è tornata a sfoggiare bikini e caftani in Croazia, dove ha voluto concludere l'estate con gli ultimi bagni al mare. Neanche in barca, però, ha rinunciato a un dettaglio di lusso!

Ilary Blasi in vacanza in barca

Ilary Blasi è tornata sui social per condividere alcuni scatti della vacanza in Croazia, ultima tappa prima di riprendere l'agenda lavorativa di settembre. Mare, cieli azzurri, un piatto di pomodori freschi che hanno tu il sapore dell'estate. Il relax di Ilary Blasi è sempre all'insegna del glamour: nelle foto indossa un costume intero color magenta con la schiena nuda abbinato a un lungo caftano in pizzo trasparente ricamato sulla schiena, effetto vedo-non-vedo. Per praticità ha raccolto i capelli biondi in una treccia, ma il dettaglio che non è passato inosservato è un altro: la borsa griffata che indossa anche con il costume da bagno!

Ilary Blasi in barca

Quanto costa la borsa firmata di Ilary Blasi

La barca non è forse il luogo migliore in cui portare una preziosa borsa firmata: il rischio che si bagni e si rovini è altissimo. Ma per la conduttrice romana noblesse oblige: nelle foto di schiena si vede chiaramente una borsa a portafogli di Chanel, con la catenella dorata e il doppio logo sulla patta. Il modello è vintage e si trova in vendita sui siti specializzati in second hand e in vintage: su alcune piattaforme, come Farfetch.com, la wallet bag è in vendita a 4.427 euro!

La borsa di Ilary Blasi è firmata Chanel (foto via Farfetch.com)

I fan non hanno potuto fare a meno di notare un altro dettaglio: al polso Ilary Blasi sfoggia un prezioso orologio dorato con il cinturino-bracciale, ma sulla mano non c'è traccia della fede. Un passo atteso e sicuramente inevitabile: che la foto in barca sia un modo sottile di voltare definitivamente pagina?