Ilary Blasi al concerto dei Coldplay: è sporty con le sneakers ma non rinuncia alle paillettes Ilary Blasi ha partecipato al concerto dei Coldplay che si è tenuto allo stadio Olimpico di Roma: ecco il look sporty e scintillante che ha sfoggiato per l'occasione.

A cura di Valeria Paglionico

L’estate 2024 di Ilary Blasi sembra essere più scatenata che mai: oltre a essere la grande protagonista della nuova edizione di Battiti Live, si sta anche godendo le giornate libere tra bagni in piscina con la figlia Chanel e gite in barca con le amiche. Nelle ultime ore, proprio mentre era in tv con una delle puntate registrate del festival musicale targato Radio Norba, ha partecipato al concerto dei Coldplay che ha infiammato lo stadio Olimpico di Roma negli ultimi giorni. Quale migliore occasione di questa per mixare glamour e stile sporty? Ecco cosa ha indossato la conduttrice per ballare sulle note delle iconiche hit della band.

Il look scintillante di Ilary Blasi

Il concerto dei Coldplay è stato l’evento mondano che ha infiammato la Capitale negli ultimi giorni e Ilary Blasi non ha esitato a parteciparvi, acquistando un biglietto per l'area Vip vicinissima al palco. Se su per il festival di Canale 5 sta spaziando tra stivali d’oro e gioielli maxi, per la serata allo stadio ha puntato su qualcosa di più comodo ma senza rinunciare a un tocco fashion.

Ilary Blasi al concerto dei Coldplay

Ha sfoggiato un crop top a righe, un modello bianco e nero con scollo all’americana, e un paio di sneakers bianche a stivaletto che ha portato con calzettoni in vista (come fanno i rappresentanti della Gen Z). Per completare il tutto ha aggiunto un tocco scintillante con una minigonna di paillettes incrociata in rosso fuoco.

Ilary Blasi con lo zaino Chanel

Ilary Blasi al concerto con lo zaino griffato

Ilary Blasi, da sempre appassionata di griffe, anche al concerto dei Coldplay ha aggiunto un accessorio di lusso al suo outfit, di cosa si tratta? Di uno zainetto firmato Chanel, un modello vintage in pelle nera trapuntata con le iconiche doppie C metalliche sulle fibbie di chiusura. Sugli e-commerce di moda di lusso è disponibile di seconda mano e viene venduto al prezzo di oltre 6.000 euro. Nonostante il caldo tropicale romano, la conduttrice ha portato con lei anche una camicia di jeans a maniche lunghe che ha legato in vita. Il suo look da concerto non è forse super trendy?

Il look da concerto di Ilary